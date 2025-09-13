Avio, impennata dei ricavi: +30%. Aumento di capitale da 400 milioni

Avio riduce le perdite nel semestre, aumenta i ricavi e lancia un aumento di capitale da 400 milioni di euro per raccogliere risorse destinate all’aumento della produzione del settore difesa e spazio, due comparti chiave in crescita in questo momento nei mercati d’Europa e Stati Uniti. L’operazione, proposta all’unanimità dal cda, andrà al voto dei soci in assemblea il prossimo 23 ottobre. Per il momento non è chiaro se il principale azionista, Leonardo (che detiene il 28,7%) parteciperà pro quota oppure eviterà la sottoscrizione delle nuove azioni, diluendosi.

Una decisione sulla quale anche il governo presta attenzione sia come azionista di Leonardo sia per il ruolo strategico e sensibile di Avio che produce i lanciatori Vega per portare in orbita i satelliti dell’Esa e di altri committenti e che si sta espandendo nel comparto difesa. Nel corso dell’estate, infatti, Avio ha messo a segno nuovi ordini con Mbda in Francia per 60 milioni di euro e un accordo integrativo pluriennale con le Forze Armate Usa per fornire capacità e competenze industriali nella produzione, assemblaggio, integrazione e collaudo di motori a propulsione solida per missili tattici.

Come ha rimarcato l’ad Giulio Ranzo, il 2025 infatti consolida i risultati dello scorso anno e pone "le basi per un’ulteriore, fondamentale fase di crescita" sia nello spazio sia nella difesa.

Nel semestre chiuso a giugno la società ha ridotto le perdite a 187mila euro rispetto al rosso di 1,78 milioni dello stesso periodo del 2024 e ha registrato una decisa crescita dei ricavi (+30% a 235 milioni di euro) grazie alla produzione di Vega C, "spinta dall’aumento della cadenza dopo il ritorno al volo, di produzione dei motori P120 per Ariane 6, nonché per le attività di propulsione per la difesa".

Confermata poi la guidance per l’anno 2025 annunciata nel mese di marzo. Numeri che, assieme all’operazione di aumento, sono stati ben accolti dalla Borsa. Il titolo della società ha chiuso con un rialzo del 12,7% a 39,9 euro l’azione recuperando il calo visto nei giorni scorsi proprio sulle indiscrezioni dell’aumento. Il titolo porta così la crescita da inizio anno a oltre il 180%.

Red. Eco.