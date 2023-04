"Avanti da soli" Vertici confermati e target al rialzo

Banco Bpm vuole continuare a ballare da sola e promette, con l’aggiornamento del piano industriale, di rivedere al rialzo i target di redditività e di remunerazione dei soci, la cui compagine si è consolidata con l’ingresso del Credit Agricole e con il patto tra le fondazioni e le casse previdenziali. Le indicazioni sul futuro della banca, per la quale si è recentemente tornato a parlare di un interesse di Unicredit, sono arrivate dal presidente Massimo Tononi e dall’ad Giuseppe Castagna, in occasione dell’assemblea che ha nominato il nuovo cda e confermato entrambi. Dopo aver ritoccato a febbraio i target di utile per azione da 49 a 60 centesimi nel 2023 e da 69 a 75 centesimi nel 2024, in scia alla spinta dei tassi, al controllo dei costi e ad un bilancio ripulito, il Banco promette nuove gratificazioni ai propri soci, che hanno approvato un bilancio chiuso con 703 milioni di utili e una cedola di 23 centesimi.