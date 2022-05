"Automotive, ci aspetta una sfida epocale"

MODENA Automobili e motociclette performanti, ma senza perdere di vista l’obiettivo della transizione ecologica. Motor Valley accetta la sfida verso il powertrain elettrico e l’innovazione dei carburanti E-fuel e Bio-fuel, cercando di sfruttare la tecnologia più avanzata e la digitalizzazione per costruire mezzi sempre più sicuri e affascinanti nel design. Il convegno inaugurale al Teatro Pavarotti-Freni di Modena - prima del taglio ufficiale del nastro nel Cortile d‘Onore dell’Accademia Militare - ha dato lo start ieri alla quarta edizione del Motor Valley Fest, il grande festival a cielo aperto nella Terra dei Motori. Un parterre di altissimo livello - con esperti, top manager, imprenditori e rappresentanti del mondo delle istituzioni - si è confrontato sulle tematiche più stringenti del settore automotive. Tre keynote speaker internazionali hanno tratteggiato le tendenze future del settore mobility e automotive. Andreas Cornet, senior partner McKinsey ha evidenziato come gli anni 20 del nuovo millennio stabiliranno il corso della mobilità a livello globale: "Il passaggio all’elettrico cambierà l’intera architettura della costruzione di una vettura, ma la Motor Valley potrà trovare soluzioni per continuare a restare al top nel mercato, contribuendo alla spinta tecnologica". Johannes-Joerg Rueger, Bosch Ceo engineering e board member Automotive si è interrogato sull’impatto che la transizione ecologica avrà sulle auto sportive: "Dobbiamo mantenere intatto il Dna delle sport cars, perché non è vero che le vetture del futuro riserveranno meno emozioni". Come esempio il manager di Bosch ha citato la guida assistita, "da sviluppare per aumentare la sicurezza dei veicoli". Christian Richter, Google director global ha prospettato un futuro in cui una ’big machine’ raccoglierà e imparerà da tutti i ’data’ collezionati dai nostri spostamenti, acquisti e ricerche online. Il convegno nella seconda parte ha lasciato spazio al Motor Valley Top Table, dove hanno dialogato Livia Cevolini, Ceo Energica Motor Company, Claudio Domenicali, amministratore delegato ...