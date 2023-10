Autoconsumo a Ancona: Piano formativo nelle Marche per competenze green

"La transizione energetica sta di fatto aprendo un nuovo settore economico, capace di generare, oltre risparmio ambientale ed economico, nuove esigenze occupazionali: le competenze green sono sempre più richieste". Gino Sabatini, presidente di Camera Marche, presenta così il progetto formativo promosso dalla Camera di Commercio delle Marche, nell’ambito delle attività di sistema. Un percorso di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolto alle Pmi e agli enti locali sul tema "Transizione Energetica e Comunità Energetiche Rinnovabili". Le imprese attive nella filiera delle rinnovabili in Italia sono 21.378; le Marche sono in un range medio basso, che le vede tra territori con un numero di imprese della filiera compreso tra 500 e 100. "Un valore che deve crescere se adeguatamente supportato", dice Sabatini. Di qui l’iniziativa, che prevede un calendario di 4 incontri online (il primo il 27 ottobre) e altrettanti desk di confronto one to one con gli esperti, oltre alla realizzazione di quattro use case con esemplificazioni pratiche di applicazione sulle imprese del territorio.

A breve, inoltre, sarà pubblicato il “Vademecum” annunciato dall’Anci e dal Gestore dei Servizi Energetici. Una guida pratica soprattutto per i piccoli Comuni, che costituiscono il 70% di quelli italiani e il 71% di quelli marchigiani. Il sistema camerale non può intervenire direttamente nella riduzione dei costi energetici delle imprese, ma può svolgere un ruolo importante nell’aumentare la consapevolezza del sistema produttivo in merito alle possibili alternative all’attuale quadro di approvvigionamento energetico, favorendo forme di autoproduzione e autoconsumo.