Auto usate, è boom Ma i prezzi crescono del 30% in tre mesi

Rincari fino al 30%, nei primi tre mesi dell’anno, per il mercato delle auto usate: i tempi d’attesa lunghissimi per la consegna delle vetture di nuova immatricolazione hanno fatto schizzare alle stelle i valori del l’usato. Nel 2022 i prezzi delle auto di seconda mano avevano subìto un rincaro medio del 24%, mentre nei primi 3 mesi del 2023 l’aumento si aggira attorno al +30%. Cifre che non hanno frenato le compravendite: 372.696 trasferimenti di proprietà solo a gennaio, +7,8% su base annua. Per gli automobilisti, sottolinea Federcarrozzieri, gli aumenti dell’usato hanno anche un ulteriore rischio: in caso di sinistro, la compagnia assicuratrice liquida i danni in base ai listini e non sugli aumenti pagati per l’usato.