Auto, l’Ue spera con i dazi al 15%. Crolla il traffico postale americano

di Ottavia FirmaniROMASospiro di sollievo, a denti stretti, per il mercato europeo automobilistico, e prime ripercussioni interne all’America dopo l’entrata in vigore dei dazi doganali. Mentre in Europa ci si lecca le ferite con l’arrivo del decreto esecutivo americano per l’attuazione della dichiarazione congiunta sui rapporti commerciali, dall’altra parte dell’oceano si contano i primi danni, con il crollo del traffico postale.

"Accolgo con favore il decreto esecutivo degli Stati Uniti – ha annunciato in un messaggio su X il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic – che apre la strada alla riduzione al 15% dei dazi doganali sulle automobili e sui componenti automobilistici e garantisce esenzioni fondamentali dal limite massimo del 15%". Anche se, restano aperte varie incognite, in primis sul calendario.

Inizialmente l’imposizione dei dazi alle auto era stata stabilita dal presidente americano Donald Trump al 27,5%. Ora la riduzione costa alla Commissione l’eliminazione delle tariffe per i beni industriali americani. Il decreto, infatti, arriva dopo la dichiarazione congiunta raggiunta a luglio in Scozia, al Golf Club di Turnberry, dove la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, aveva fatto visita a Trump. A poche settimane di distanza da quell’accordo, giudicato in ogni caso negativo dalla maggior parte degli analisti, la Casa Bianca ha sì confermato il livello del 15%, ma continua a minacciare l’Europa. Recentissimo è lo sfogo di Trump sul suo social, Truth, dopo la notizia della multa da quasi 3 milardi decisa della Commissione nei confronti del gigante californiano Google. "Siamo sconvolti – ha detto il presidente – parlerò con l’Unione Europea". Mentre Bruxelles incalza: "Attendiamo con ansia che l’America attui rapidamente le tariffe concordate".

Intanto, i nodi cominciano a venire al pettine. Tra i primi problemi dati dall’imposizione dei dazi, c’è il crollo del traffico postale verso gli Usa. Dopo la decisione di 25 Paesi di sospendere le spedizioni per l’America a causa delle tariffe imposte anche per i pacchi con valore inferire a 800 dollari, si tirano le somme. "Traffico ridotto dell’80% e 88 operatori postali portati a sospendere completamente o parzialmente i servizi" è il bollettino dell’Unione Postale Universale, l’agenzia Onu per la cooperazione postale. Corsa ai ripari quindi, anche in America, dove si lavora per il "rapido sviluppo di una soluzione", ammette il direttore Upu, Masahiko Metoki.