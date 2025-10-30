Auto, l’allarme Acea: "In Europa mancano chip"

L’industria automobilistica europea rischia "una interruzione della produzione a causa del blocco della fornitura di microchip, essenziali per l’attività". Così Acea, l’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili, lancia l’allarme, sottolineando la crescente preoccupazione per "l’imminente interruzione della produzione automobilistica europea a causa del blocco della fornitura di microchip fondamentali per la produzione".

Il settore sta attualmente attingendo alle scorte di riserva, spiegano dall’Acea, "ma le forniture stanno rapidamente diminuendo". Come cartina tornasole, l’associazione cita un sondaggio interno condotto tra i membri. "Alcuni prevedono già un imminente arresto delle linee di assemblaggio", commentano preoccupati.

A sollevare le polemiche, resta il nodo Cina. Dopo la decisione olandese di porre sotto controllo il produttore di chip Nexperia, proprio di proprietà cinese, Pechino ha reagito vietando le riesportazioni verso l’Europa. "La controversia politica con la Cina – spiegano dall’Acea – rimane irrisolta. Mentre la situazione diventa ogni giorno più critica per la produzione automobilistica globale". E lo sguardo vola oltre Pechino. "Esistono molti fornitori alternativi – sottolinea l’associazione –, ma ci vorranno molti mesi per creare la capacità aggiuntiva necessaria a soddisfare la carenza di fornitura. L’industria automobilistica non ha molto tempo prima che si facciano sentire gli effetti peggiori".

Preoccupazione accolta e condivisa dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in missione a Bruxelles, a margine degli incontri con i Commissari. "Ho affrontato con i commissari Séjourné, Virkkunen e Fitto l’urgenza di agire per garantire l’approvvigionamento di chip all’industria automobilistica europea – commenta il Ministro –. Condivido l’appello dell’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili Acea. Anche per questo, abbiamo chiesto un Chips Act 2: occorre agire subito per garantire l’autonomia strategica europea e la salvaguardia delle nostre filiere produttive". "Sappiamo che tutte le parti coinvolte in questa controversia stanno lavorando duramente per trovare una soluzione – incalza il direttore generale dell’Acea, Sigrid de Vries –. Ora esortiamo a raddoppiare gli sforzi"

Ottavia Firmani