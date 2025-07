Auto, giugno nero: immatricolazioni a -17,4%

A giugno il mercato delle auto in Italia è andato male: -17,4% di immatricolazioni (che significa 132.92 unità rispetto alle 160.120 dello stesso mese del 2024), secondo i dati diffusi dal Ministero dei trasporti. C’è da precisare che un anno fa c’era stato l’inizio degli incentivi. Il consuntivo del primo semestre accentua la flessione del mercato a -3,6% con 854.690 immatricolazioni rispetto alle 886.467 di gennaio-giugno 2024 e una distanza di gran lunga più profonda rispetto ai livelli pre-pandemia: un calo del 21,1% del mercato e una perdita di 228.500 unità sul 2019. Sul fronte della transizione energetica, a giugno si registra un lieve recupero di quota delle auto elettriche pure (BEV) che salgono al 6,0% rispetto al 5,1% di maggio. In termini assoluti, i volumi segnano però un -40,7% rispetto a giugno 2024, quando il “click day” dell’avvio degli incentivi portò la quota ad un eccezionale 8,3%. Le ibride plug-in (PHEV), unica alimentazione in crescita con un robusto +70%, confermano il trend positivo in parte legato anche alla normativa sui fringe benefit, salendo al 7,2% rispetto al 6,4% di maggio di quest’anno e in forte crescita rispetto al 3,5% di giugno 2024. Complessivamente, la quota delle auto a basse o zero emissioni (ECV) si attesta al 13,2%.

Un’altra brutta notizia, per il mondo dell’automotive, ieri è arrivata da Renault, tra i gruppi industriali più emblematici della Francia. Il costruttore ha cambiato le modalità di contabilizzazione della propria partecipazione in Nissan e il risultato è da elettrochoc: con una perdita di 9,5 miliardi di euro di impatto finanziario che – assicura il gruppo – è "senza ripercussioni a livello di cassa né di calcolo dei dividendi distribuiti da Renault Group". Dalla perdita record di 8 miliardi di euro nel 2020, dovuta al crollo delle vendite per la pandemia, Renault ha trovato il rilancio anche grazie all’operato negli ultimi cinque anni del Ceo, Luca De Meo, che a settembre però lascerà per assumere la guida di un altro fiore all’occhiello dell’economia francese, il colosso del lusso Kering.

Franca Ferri