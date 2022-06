Stop auto diesel e benzina. "Mini-deroghe per i biocarburanti", con la mediazione tedesca

Lo stop alle immatricolazioni di auto diesel, a benzina o ibride nel 2035 è in dirittura d’arrivo e dovrebbe tagliare domani anche il terzo traguardo, dopo la Commissione e l’Europarlamento, con qualche mini-deroga per gli ecocarburanti, proposta dalla Germania al Consiglio Ambiente di Lussemburgo, dove i ministri europei devono adottare una posizione comune per arrivare al dispositivo finale. La proposta di compromesso tedesca piace anche all’Italia, il Paese che insieme a Slovacchia, Portogallo, Bulgaria e Romania si era espressa contro l’idea di bandire completamente le auto a combustione interna entro il 2035. "Siamo molto soddisfatti dell’emendamento proposto dalla Germania, va nella direzione che speriamo", ha detto ieri il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in margine al Consiglio Ambiente. Cingolani, però, ha chiarito che il compromesso è accettabile per l’Italia solo a patto che si proceda con una "eliminazione progressiva dei motori a combustione interna per i furgoni" e che siano introdotte – guardando all’auto italiana – "deroghe specifiche per i piccoli costruttori". Visto che sia Europarlamento che Commissione si sono pronunciati già a favore dello stop nel 2035, il Consiglio Ambiente era l’ultima chance per creare uno spiraglio alle auto con motore endotermico dopo il 2035. "Nessuno lascerà questa stanza senza un po’ d’insoddisfazione", ha anticipato il responsabile della politica climatica Ue, Frans Timmermans. La posizione dell’Italia, che inizialmente voleva rimandare il divieto fino al 2040 insieme con Portogallo, Bulgaria, Slovacchia e Romania, non era sufficiente, però, per cambiare le carte in tevola. Serve infatti un numero di Paesi che rappresenti una quota di popolazione europea superiore al 35%. Il ruolo chiave, dunque, è stato svolto proprio dalla Germania, dove peraltro non sono mancate tensioni sul tema all’interno dello stesso governo. I ministri per l’Economia e l’Ambiente, Robert Habeck e Steffi Lemke, entrambi dei Verdi, hanno espresso infatti ...