Auto, allarme rosso sul futuro

Allarme rosso sull’auto. A lanciarlo il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a Rapallo per la kermesse dei giovani di Confindustria, e la Fiom Cgil, nel corso di un convegno sull’industria per la mobilità sostenibile a Milano. "È difficile invertire la rotta – ha spiegato il ministro del Made in Italy – ma noi ci riusciremo con una politica industriale che salvaguardi l’indotto italiano, perché la straordinaria filiera dell’automotive italiano, con l’attuale politica industriale sarà strangolata e non ce lo possiamo permettere".

Per questo, ha spiegato il ministro, "stiamo lavorando al piano nazionale sull’automotive. E mi auguro di chiudere prima della pausa estiva l’accordo di transizione, che sia un accordo di crescita, con la principale multinazionale dell’auto europea Stellantis".