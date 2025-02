Sigarette più care, scatta un (nuovo) aumento dei prezzi. Quali marche: la lista in Pdf

Roma, 9 febbraio 2025 – Da ieri fumare sigarette Camel, Winston, Benson e diversi marchi di sigari costa di più. Anche per questi marchi sono infatti scattati gli aumenti sui pacchetti, come già avvenuto lo scorso 23 gennaio per altri marchi come Marlboro, Philip Morris, Merit, Diana e Chesterfield. I nuovi prezzi sono indicati nella tabella dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane e su quello della Federazione tabaccai.

I nuovi prezzi

Dunque adesso le Camel blue e white si dovranno spendere sei euro a pacchetto, mentre per le Winston red, silver e blue ci vorranno invece 5,5 euro. Anche per i sigari sono previsti aumenti con i Balmoral A-Ejo Torpedo Mk 52 che costano da oggi 204 euro a pacco da 20 mentre per i Wintermans Corona servono 8,5 euro per un pacchetto da 5 pezzi.

La lista completa dei rincari

Perché gli aumenti

Gli aumenti sono determinati dall'incremento dell'accisa sulle sigarette e dei sigari nelle sue diverse componenti previsto dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024. In particolare la manovra dell'anno scorso è andata a intervenire sulla componente fissa che oggi forma una parte dell’accisa, salita da 28,20 euro ogni mille sigarette a 29,50 dal 2025.