Caro scuola, quanto ci costa la cancelleria. Impennata dei quadernoni

Milano, 16 settembre 2023 – L'aumento del costo della vita si avverte anche nella spesa che le famiglie devono affrontare per il materiale didattico dei propri figli. A tal proposito, Altroconsumo ha analizzato i costi relativi al materiale scolastico necessario in un anno per le prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Penne e quaderni, gli aumenti

Penne e matite hanno subito un aumento del 39% rispetto all’anno scorso, mentre i quadernoni addirittura del 72% rispetto al 2020. Secondo l’analisi, rispetto allo scorso anno, gli aumenti più consistenti riguardano una serie di prodotti, tra cui penne e matite grafite (+39%), evidenziatori (+24%), matite colorate (confezione, + 20%), quadernoni A4 e copertine (+13%). La spesa complessiva in un anno per un bambino che deve frequentare la prima elementare è di 161 euro, con un aumento del 4% rispetto ai 154 euro del 2022. Per la prima classe della scuola media, nel 2022 la spesa complessiva ammontava a 144 euro, mentre quest’anno si aggira intorno ai 150 euro, con un incremento anche in questo caso del 4%. Se si mette a confronto la spesa attuale per la cancelleria con quella del 2020, emergono aumenti più elevati nei costi annui. Per la scuola primaria, oggi si spendono 161 euro per i prodotti necessari, contro i 137 euro del 2020, ovvero un aumento del 17%. Per la scuola secondaria, invece, la spesa si aggira intorno ai 150 euro, mentre nel 2020 si spendevano 127 euro (+ 18%). Tra i prodotti che hanno registrato gli aumenti maggiori rispetto al 2020 ci sono i quadernoni A4 (+ 72%, da 0,90 euro a 1,55 euro), le copertine per i quadernoni A4 richiesti alle elementari (+ 43%), le matite grafite (+ 43%) e la colla (+ 42%).

Il metodo dell’indagine

L'indagine di Altroconsumo si è svolta tramite un’inchiesta collaborativa insieme ai consumatori svolta nl 2020 abbiamo creato un paniere di prodotti di cancelleria e di uso comune (come zaini e astucci) sul quale monitorare l’andamento della spesa sostenuta da una famiglia durante l’intero anno scolastico. Per farlo i responsabili dell'associazione dei consumatori hanno chiesto, a fine anno scolastico (2019/2020), le quantità acquistate per ogni tipo di prodotto: quanti quadernoni, quanti raccoglitori, quante colle e così via. I risultati sono stati approssimati all’unità. I prezzi sono stati raccolti dai volantini (online o cartacei) proposti dalle principali catene della grande distribuzione tra fine luglio e agosto. Zaino: sono stati presi in esame solo quelli estensibili (tipici per la scuola con la cerniera laterale) oppure non estensibili con una capienza minima di 20 litri. Non sono compresi i trolley. Astuccio completo di materiali: sono quelli a due o tre zip che comprendono matite, pennarelli e altro materiale Confezione di matite colorate: possono essere da 12, 18 o 24 matite. L'indagine ha monitorato la confezione da 18 e, nel caso degli altri formati, abbiamo riproporzionato il prezzo. Il prezzo indicato è a confezione da 18. Colla Stick: è stato analizzato il formato 10-11 grammi. In caso di formati diversi è stato riproporzionato il prezzo. Per tutti i prodotti: in caso di confezioni con più prezzi (matite, gomme, colla…), è stato ricavato il prezzo unitario per potere procedere al calcolo.