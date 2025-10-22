Di quanto aumentano le sigarette, sale il prezzo dal 2026. Mini-stangata in manovra

Roma, 22 ottobre 2025 – Se fumate, preparate il portafoglio: dal 2026 le sigarette in Italia costeranno un po’ di più. La nuova manovra targata Meloni introduce aumenti graduali delle accise, destinati a impattare non solo le bionde tradizionali, ma anche trinciati e prodotti da svapo. Un balzello che, a ben vedere, dimostra ancora una volta come dentro alla sigaretta ci sia più fisco che tabacco. Ecco quando sono previsti gli aumenti e quanto costeranno.

L'aumento delle accise

“Le sigarette, poco poco ma sì, aumentano”, ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a proposito della nuova legge di Bilancio. Il capitolo tabacco rientra in una manovra più ampia da 17,5 miliardi di euro, finanziata attraverso tagli ai ministeri (circa 8 miliardi in tre anni), lotta all’evasione fiscale e nuove entrate. L’intento è rispettare il Patto di Stabilità europeo senza ricorrere a manovre correttive durante l’anno. Ma anche quello di equilibrare le esigenze di bilancio con le politiche sanitarie, scoraggiando il consumo di prodotti dannosi.

Quanto costeranno le sigarette

Il prezzo dei pacchetti di sigarette tradizionali aumenterà gradualmente nei prossimi tre anni, seguendo le nuove accise ufficiali: 32 euro per 1.000 sigarette nel 2026, 35,50 euro nel 2027 e 38,50 euro dal 2028. Dai 29,5 euro. Gli incrementi calcolati al consumo saranno di circa 14-15 centesimi a pacchetto, 10-12 centesimi dal 2027, 12-13 centesimi a partire dal 2028. Nel triennio 2026-2028, il rincaro totale sarà dunque di circa 60 centesimi per pacchetto.

Cosa aumenta e cosa no

Sono previsti aumenti graduali delle accise su sigarette tradizionali, tabacco trinciato e sigaretti, così come sui prodotti alternativi come tabacco riscaldato (Iqos, glo, Pulze) e sigarette elettroniche. Gli incrementi saranno progressivi, per evitare shock sul mercato e contrastare il contrabbando. Non subiranno aumenti di prezzo i sigari, mentre le bustine di nicotina saranno soggette solo a nuove regole: limite massimo di 16,6 mg di nicotina per involucro, vendita solo nei tabaccai, obbligo di chiusura a prova di bambino e avvertenze sanitarie (con sanzioni in caso di violazione).

Quanto il fisco incide sul prezzo

Con la legge di Bilancio 2026, la struttura fiscale prevede un’accisa fissa di 32 euro ogni 1.000 sigarette nel 2026, che salirà a 35,50 euro nel 2027 e a 38,50 euro dal 2028, affiancata da un’accisa proporzionale sul prezzo di vendita pari a 49,23% nel 2026, 48,5% nel 2027 e 48% dal 2028. A queste voci si aggiunge la solita Iva al 22% e il margine dei rivenditori, stimabile intorno al 10% del prezzo finale.

Per capire come le tasse incidano sul prezzo, prendiamo come esempio le Marlboro Gold pocket, il cui pacchetto da venti sigarette costa oggi circa 5,40 euro. Con le nuove accise, l’imposta fissa (calcolata sulla base dei 32 euro per 1.000 sigarette) potrebbe incidere per circa 0,64 euro a pacchetto, mentre l’accisa proporzionale - calcolata sul prezzo di vendita come previsto dal decreto intorno al 49,3% nel 2026, 48,5% nel 2027 e 48% dal 2028 - si aggirerebbe sui 2,65-2,70 euro. A queste voci si aggiunge l’Iva al 22% sul prezzo al netto delle accise (cioè sul prezzo di vendita meno le accise), che porta circa 0,46 euro, e il margine dei rivenditori, stimabile intorno a 0,54 euro, circa il 10% del prezzo finale. Sommando tutte queste componenti fiscali, il peso complessivo sul prezzo finale di un pacchetto si avvicina approssimativamente al 70%.

Il rischio del mercato nero

Ogni aumento dei prezzi rischia di alimentare il mercato nero delle sigarette, già presente in Italia. Nel 2024, il giro d’affari delle vendite illegali è stato stimato in circa 1,1 miliardi di euro, con sigarette tradizionali e prodotti da svapo venduti attraverso canali non ufficiali. Con i rincari previsti dalla Manovra 2026, gli esperti temono che il fenomeno possa tornare a crescere, riducendo parte del gettito fiscale e mettendo a rischio la sicurezza dei consumatori.

Quanti italiani fumano

In Italia fuma circa un adulto su quattro: il 28% degli uomini e il 20% delle donne. L’abitudine è più diffusa tra le fasce economicamente fragili, dove oltre il 35% dei cittadini fuma regolarmente. Anche i giovani non sono esenti: circa il 28% dei ragazzi tra i 18 e i 34 anni fuma. Insomma, con oltre un italiano su quattro che fuma regolarmente, gli incrementi dei prezzi potrebbero diventare un incentivo in più per smettere: chissà che il 2026 non diventi l’anno dei buoni propositi… e della sigaretta lasciata nel pacchetto.