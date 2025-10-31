Puglia, diagnosticata l'atrofia muscolare spinale a un neonato grazie allo screening

Bari, 31 ottobre 2025 - La Puglia si conferma un fiore all'occhiello della medicina di precisione in Italia. Grazie alla procedura di screening neonatale obbligatorio, attiva dal 2021 e di cui la stessa regione è stata apripista, nelle ultime ore è stato diagnosticato a una neonata nata il 24 ottobre il tredicesimo caso di atrofia muscolare spinale (Sma).

La piccola presenta ben tre copie del gene SMN2, equivalente nel passato alla classificazione SMA di tipo 2, e sarà sottoposta a una terapia genica fino al momento in cui il test anticorpale sul vettore virale risulterà negativo. Si tratta della seconda volta in cui geni di questo tipo vengono rilevati e trattati grazie allo screening regionale.

Lo screening neonatale

La malattia è stata intercettata in poco tempo grazie alla tempestività e all'affidabilità del programma di screening neonatale regionale, coordinato dal Direttore del Laboratorio di Genetica dell’Ospedale Di Venere di Bari, il dottor Mattia Gentile. Come già annunciato, sono ben già tredici i casi di bambini ai quali è stata riscontrata un'atrofia muscolare spinale prima del manifestarsi dei sintomi.

Si tratta di una malattia che che colpisce le cellule nervose delle corna anteriori del midollo spinale, che può provocare debolezza muscolare e riduzione del volume di tessuti e organi in particolare negli arti inferiori e nell'apparato respiratorio. Grazie a queste modalità è stato quindi possibile intervenire tempestivamente per prevenirne la progressione nei vari pazienti. Il percorso che è stato intrapreso mostra come sia ormai in atto l'ampliamento degli screening previsto dai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), approvati negli ultimi giorni.

"Nessun bambino sfugge allo screening"

Della situazione relativa allo screening neonatale regionale ha parlato in maniera entusiasta Fabiano Amati, assessore al Bilancio e promotore della legge che ha istituito il programma Genoma Puglia: "Dal dicembre 2021 – spiega – sono stati esaminati 100.740 neonati pugliesi, praticamente la totalità dei nati. C'è inoltre da segnalare un dato straordinario secondo cui nessun bambino è stato diagnosticato in fase sintomatica, cioè quando i danni neurologici sarebbero ormai irreversibili. Lo screening obbligatorio è una rete a maglie strettissime: nessun bambino sfugge”.