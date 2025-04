Anche escort e prostituzione hanno il loro codice Ateco 96.99.92

Roma, 10 aprile 2025 – Prostituirsi e pagare le tasse? Sino ad ora, anche volendo, era impossibile. Ma in futuro potrebbe invece diventare una realtà.

Anche la prostituzione e le attività di escort hanno infatti un proprio codice Ateco. È quanto risulta dalla nuova classificazione Ateco 2025 sviluppata dall'Istat, in vigore da gennaio e che ha iniziato ad essere utilizzata dall'1 aprile.

Codice Ateco per escort e prostituzione

Alla divisione 96, che – spiegava l'Istat nel comunicato sui nuovi codici diffuso a dicembre – "è stata completamente ristrutturata prevedendo nuovi gruppi e nuove classi”, spunta il codice 96.99.92 relativo ai 'Servizi di incontro ed eventi simili’, che ricomprende: “attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali; fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione; organizzazione di incontri e altre attività di speed networking”.

Cos’è il codice Ateco

Il codice Ateco è un sistema di classificazione utilizzato per identificare in modo univoco le attività economiche delle imprese e dei liberi professionisti. E’ utile per la registrazione della partita IVA e per scopi statistici. Quindi avere un codice Ateco consente la possibilità di potersi registrare con una partita Iva e pagare le tasse per l’attività svolta.

Le polemiche

''Se confermato, sarebbe grave che il fisco prevedesse nei nuovi codici Ateco l'organizzazione di servizi sessuali. Perché è vero che la prostituzione in Italia non è illegale, ma lo sono tutte le attività di favoreggiamento, sfruttamento e induzione. Esattamente ciò che va a regolarizzare, dal punto di vista fiscale, la nuova classificazione. Un orientamento palesemente in conflitto con le leggi esistenti e sul quale sto depositando un'interrogazione al ministro Urso. Come è possibile che si vada così palesemente in contrasto con le leggi esistenti? Chi lo ha deciso? Stiamo parlando di attività che creano una zona grigia, lasciando spazio a sfruttamento e tratta. Vogliamo delle spiegazioni''. Lo dichiara in una nota la senatrice Alessandra Maiorino, vicecapogruppo M5s al Senato.