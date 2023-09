Aste: in Italia calano quelle immobiliari nel primo semestre. All’estero è caccia al pezzo unico da collezionisti

Milano, 22 settembre 2023 – Un mondo eterogeneo quello delle vendite all’asta. Nel primo semestre del 2023 in Italia si registra un calo delle vendite immobiliari; all’estero proseguono le offerte record, anche decine di volte superiori alla base d’asta, di collezionisti e appassionati di arte e lusso.

Aste immobiliari in calo

Sono calate del 21%, rispetto allo scorso anno, le aste immobiliari stando ai dati elaborati per il primo semestre del 2023 da Reviva. Il numero più basso dal 2019 a oggi (escludendo il 2020, anno nel quale le aste sono state sospese a causa della pandemia da Covid-19). Nel primo semestre 2023 sono scese a 85.535 le aste con un calo, del -28% per quelle non residenziali e del 18% per le residenziali.

Analisi delle aste immobiliari in Italia

Calano le aste al nord – passate da 37.987 nel 2022 a 28.241 – in favore di centro (21.819 aste), sud (21.100) e isole (14.375). Sulla tipologia di vendita continuano ad aumentare quelle telematiche, segnando il 40,3% delle aste rispetto al 37% dell’anno precedente. Dalle previsioni di Reviva pare che la situazione tornerà a segnare un dato positivo dal 2024 sia per il progressivo sblocco delle procedure concorsuali, rallentate precedentemente dall’introduzione del nuovo codice sulla crisi d’impresa, sia per il difficile accesso al credito in un momento economico incerto e complesso. I dati Reviva stimano dunque che il numero di aste concluse nel 2023 si collocherà tra 150.000 e 160.000.

Il trend delle case d’asta internazionali

Resi noti anche i dati delle grandi case d’asta internazionali Christie’s e Bonhams nel primo semestre del 2023. Calo delle vendite del 23% rispetto al primo semestre del 2022 per Christie’s, mentre Bonhams ha realizzato il suo miglior risultato di sempre, con una crescita del 32% rispetto al 2022. Ruolo chiave per entrambe sono Millennials e Gen Z: appartengono a queste categorie il 38% dei compratori di Christie’s, mentre Bonhams registra un +147% nelle due categorie.

Cimeli da record: Jordan, Diana e Mercury

Il 2022 si era però concluso con dati record attestati alle major degli incanti Christie’s, Sotheby’s, Phillips e Bonhams con particolare riferimento al mondo del lusso. E il 2023 è iniziato con lo stesso trend che pare tenga - se si considerano le cifre per alcuni pezzi unici. Lo scorso aprile è stato battuto un paio di Air Jordan del 1998 indossate da Michael Jordan nella stagione Last Dance con i Chicago Bulls per la cifra di 2,2 milioni di dollari. Un milione e 143mila dollari battuti una settimana fa per il pullover con disegnate diverse pecore bianche e un’unica pecora nera indossato da Lady Diana quando ancora era Diana Spencer a un mese dal matrimonio con l’allora principe Carlo oggi Re Carlo III d'Inghilterra. Superata ogni aspettativa lo scorso 6 settembre anche per l’asta di migliaia di cimeli appartenuti a Freddie Mercury incassando oltre 46 milioni di euro. Tra i vari memorabilia, 2 milioni di euro il pianoforte a coda e 1,6 milioni di euro per la bozza del manoscritto autografo del testo di Bohemian rhapsody.