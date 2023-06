Asta Btp 30 giugno: rendimenti e scadenze. Piazzati i 4 miliardi di Bot, richieste per 7 miliardi

Roma, 28 giugno 2023 – Il Tesoro ha collocato nell'asta di oggi, 28 giugno 2023, Buoni del tesoro per 4 miliardi di euro. Una cifra che non è bastata a soddisfare la domanda, che ha sfiorato nel complesso i 7 miliardi. Non è stata una nuova emissione, ma la riapertura di Bot con vita residua di cinque e sei mesi. In dettaglio, sono stati venduti 1,5 miliardi di titoli (Bot di durata 12 mesi) in scadenza a gennaio 2024 con una domanda quasi doppia rispetto all'offerta, pari a 2,95 miliardi, e un rendimento medio del 3,637 per cento. Altri 2,5 miliardi, a fronte di una richiesta per 4 miliardi, sono stati collocati in titoli (Bot 6 mesi) in scadenza a novembre 2023, con un rendimento medio del 3,686 per cento.

E' stato alto, dunque, l'interesse da parte degli investitori per questi titoli di Stato, che hanno registrato un rapporto tra richieste e importi offerti di 1,96 volte per il Bot 12 mesi e di 1,61 per quello a 6 mesi.

Non finisce qui. Per venerdì 30 giugno è prevista l'asta per i titoli di Stato di medio lungo termine, con prenotazione da parte del pubblico entro il 29 giugno 2023. Riguarda la terza tranche dei Btp 5 anni emessi il 1 giugno 2023 e in scadenza il 1 agosto 2028, la quinta tranche di Btp 10 anni emessi il 2 maggio 2023 e in scadenza il 1 novembre 2033 e la 15esima tranche dei Btp 30 anni, emessi il 1 agosto 2003 e che scadranno il 1 agosto 2034.

La cedola annuale dei Btp 5 anni è del 3,80 per cento, quella dei Btp 10 anni 4,35 per cento e quella dei Btp 30 anni del 5 per cento. La cedola sarà pagata nel primo e nel terzo caso il 1 agosto 2023 mentre quella del Btp 10 anni il 1 novembre 2023.