Bitget assume talenti della blockchain e del Web3

Roma, 1 marzo 2025 – Bitget, società Web3 e tra i principali exchange di criptovalute al mondo, annuncia il suo primo Graduate Program, un'iniziativa concepita per reclutare e sviluppare la prossima generazione di talenti della blockchain e del Web3, provenienti dalle migliori università mondiali. Nell'ambito dell'iniziativa di Responsabilità Sociale d'Impresa Blockchain4Youth di Bitget, questo programma si allinea ai piani dell'azienda che mirano a promuovere la formazione, l'innovazione e la crescita a lungo termine del settore blockchain.

Il Graduate Program di Bitget seleziona laureati meritevoli con un approccio globale, una passione per l'innovazione e una forte propensione a esplorare il futuro del Web3. Il programma offre opportunità di carriera in vari campi, tra cui: operations, gestione dei prodotti, marketing, rischio e compliance, gestione dei dati e progettazione, consentendo ai partecipanti di fare esperienza pratica in uno dei settori in più rapida crescita.

Le candidature sono disponibili sul sito ufficiale di Bitget e rimarranno aperte fino al 15 marzo 2025. I candidati selezionati riceveranno una lettera di offerta per entrare a far parte di Bitget, con una data di inizio non antecedente al 1º aprile. Grazie a questo programma, Bitget intende assumere circa 30 laureati meritevoli, offrendo loro un programma di sviluppo strutturato, una formazione trasversale e la mentorship diretta di esperti del settore. I partecipanti avranno l'opportunità di lavorare su progetti blockchain all'avanguardia e di contribuire all'espansione delle applicazioni Web3.

"In Bitget, crediamo che il futuro del Web3 sia nelle mani della prossima generazione", dichiara Vugar Usi Zade, Chief Operating Officer di Bitget. "Il Graduate Program è stato concepito per colmare il divario tra ambizione e opportunità, fornendo ai giovani professionisti una via diretta per entrare nel settore della blockchain. Con la progressiva accelerazione dell'adozione del Web3, ci impegniamo a fornire ai futuri leader le competenze e le esperienze necessarie per plasmare il mondo decentralizzato".

Bitget offre un ambiente di lavoro dinamico e inclusivo, con oltre 1.800 dipendenti provenienti da oltre 60 Paesi e una cultura che valorizza l'efficienza, l'innovazione e la collaborazione. Il programma offre una retribuzione competitiva, chiari percorsi di sviluppo professionale e opportunità di crescita all'interno di Bitget.

Lanciato nel maggio 2023, Blockchain4Youth si allinea all'impegno di Bitget nell'ispirare la prossima generazione ad adottare la blockchain. Con un investimento di $10 milioni in cinque anni, l'iniziativa offre corsi, hackathon e borse di studio. Alla fine del 2024, Bitget era presente in oltre 60 università, tra cui il Massachusetts Institute of Technology (MIT), l'University College London (UCL), l'Hong Kong University of Science and Technology, la National Technological University in Argentina, la National Taiwan University e l'RMIT University, organizzando quasi 100 conferenze e coinvolgendo oltre 13,000 studenti.

Per maggiori dettagli sul Graduate Program di Bitget e sul processo di candidatura, consulta questo link.

Oggi, il mercato del lavoro legato al Web3 è destinato a essere uno dei più dinamici dell’economia globale.

Il Web3 si basa sulla tecnologia blockchain e consente agli utenti di controllare i propri dati, effettuare transazioni peer-to-peer e interagire con applicazioni decentralizzate (dApp) senza bisogno di fiducia tra le parti (ambiente trustless). Questa rivoluzione promette di trasformare profondamente numerosi settori, pensiamo alla finanza (con la Finanza Decentralizzata - DeFi), il mondo del gaming, dei social media e molti altri.

In particolare, uno dei trend più significativi nel mercato del lavoro Web3 è il boom dei cryptojob, ovvero quelle posizioni lavorative direttamente legate alla tecnologia blockchain, alle criptovalute e all’ecosistema Web3 in generale.

Man mano che sempre più aziende adotteranno modelli decentralizzati, infatti, crescerà la richiesta di professionisti qualificati con competenze specializzate e multisettoriali. Non saranno richieste unicamente competenze in programmazione e sviluppo, ma si spazierà verso quei settori che supportano l’infrastruttura delle piattaforme Web3, come marketing e comunicazione, cybersecurity e auditing smart contract e analisi finanziaria. Verrà posta una crescente attenzione alla regolamentazione e alla compliance per criptovalute e blockchain. Questo aumenterà la necessità di esperti legali e di conformità, specializzati in normative crypto e proprietà intellettuale.

Posizioni lavorative legate alle criptovalute e al Web3, che spaziano dal marketing all'ingegneria, dallo sviluppo software alla creazione di contenuti e molto altro, sono disponibili anche su piattaforme mainstream come LinkedIn.

Secondo il portale di lavoro crypto Web3 Jobs, attualmente oltre 6.800 progetti dell'industria delle criptovalute sono alla ricerca di talenti. Allo stesso modo, la community di sviluppatori e costruttori blockchain Gitcoin, che riunisce oltre 300.000 professionisti del settore, sta cercando nuovi talenti con competenze specializzate per continuare a far crescere ecosistemi open-source basati sulla blockchain.

Secondo un recente studio di Perryman Group, fino ad oggi l’industria del mining di Bitcoin, solo negli USA, avrebbe creato direttamente o indirettamente più di 31.000 posti di lavoro.