Assunzioni agenzia delle dogane e dei monopoli: come candidarsi

Il 2025 inizia con nuove opportunità di lavoro nel settore della pubblica amministrazione; 415, per la precisione, tante quanti sono i posti resi disponibili sul territorio nazionale (10 riservati alla provincia autonoma di Bolzano)dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha appena indetto un concorso per la selezione di assistenti amministrativi tributari.

I requisiti

Per partecipare è necessario essere maggiorenni, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e cittadini italiani.

Come candidarsi

Gli interessati devono avanzare la loro candidatura tramite il Portale unico del reclutamento https://www.inpa.gov entro le 17 del 20 gennaio 2025. Per collegarsi è necessario utilizzare le proprie credenziali Spid, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. L’ente ha predisposto uno specifico form relativo al concorso che deve ovviamente essere compilato per intero e inviato digitalmente.

La selezione

Nelle specifiche rilasciate dall’Agenzia, è precisato che nel corso della prova, verranno valutate le competenze in materia di diritto costituzionale, amministrativo, tributario e dell’Unione Europea. È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese e l’utilizzo delle applicazioni informatiche. La prova sarà unica e avrà una durata di 90 minuti durante i quali le candidate e i candidati dovranno rispondere a 90 domande a risposta multipla. Per superarla sarà necessario ottenere un punteggio di almeno 21/30. Soltanto i candidati che concorreranno per i posti messi a disposizione in Valle d’Aosta (5 in totale) dovranno sostenere anche una seconda prova volta a valutare la conoscenza della lingua francese.

Le mansioni

L’assistente amministrativo tributario è inquadrato come una figura professionale che svolge tutte le funzioni amministrative o operative di competenza dell'Agenzia nell'ambito di prescrizioni e procedure predefinite che non comportano risoluzione di problematiche richiedenti valutazioni discrezionali. Deputata, tra l'altro: al supporto all'attività amministrativa e/o tributaria, acquisendo e predisponendo elementi informativi e ricognitivi per la preparazione di atti e documenti; alle operazioni preparatorie o strumentali o di supporto rispetto alle attività tecniche cui collabora; alla predisposizione di compiti, rendiconti e atti semplici nel settore di specifica competenza; alla segnalazione agli uffici preposti di difetti, guasti e anomalie di funzionamento”.

I posti disponibili

I 415 posti disponibili, già detto dei 10 individuati nell’area di Bolzano, sono stati così divisi tra le varie regioni: 80 in Lombardia, 40 in Veneto, 35 in Liguria, 30 in Piemonte, 30 in Emilia Romagna, 30 in Campania, 30 in Lazio, 25 in Friuli Venezia Giulia, 25 in Toscana, 20 in Puglia, 10 nelle Marche, 10 in Umbria e 5 in Valle d’Aosta, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e provincia autonoma di Trento.