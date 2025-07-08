Assosharing: “Bene la targa per i monopattini elettrici. Rivedere obbligo del casco”

Roma, 8 luglio 2025 – “Accogliamo positivamente il decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce l’obbligo di un contrassegno identificativo per i monopattini elettrici, quale misura utile a favorire una maggiore sicurezza e tracciabilità nell’ambito della micromobilità urbana”.

È quanto dichiara Assosharing, l’associazione che rappresenta la maggior parte delle aziende della mobilità condivisa e conta oltre 5 milioni di utenti iscritti in Italia.

“L’Associazione si dichiara da sempre favorevole alla sanzionabilità dei comportamenti scorretti e incivili, che generano un danno reputazionale all’intero comparto dello sharing. Il settore della mobilità condivisa, sottoposto a costante monitoraggio da parte delle amministrazioni locali, ha già conseguito risultati significativi sul fronte della sicurezza – aggiunge Assosharing –. In particolare, i dati degli ultimi quattro anni evidenziano l’assenza totale di decessi nel contesto del servizio in sharing, nel rispetto delle norme preesistenti. Ciò conferma come il problema non sia legato alla carenza normativa, quanto piuttosto alla sua effettiva applicazione e controllo”.

“È necessario, inoltre, un intervento correttivo sull’obbligo del casco, che risulta tecnicamente inapplicabile ai servizi di sharing, oltre a porsi in evidente contrasto con l’attuale equiparazione normativa tra monopattini e velocipedi. Questi ultimi, infatti, sono soggetti all’obbligo del casco solo al superamento di determinate soglie di velocità e potenza”, osserva Assosharing che confida “in una revisione del quadro normativo che sani l’attuale vizio tecnico riguardo l’obbligo di utilizzo del casco e consenta una piena armonizzazione tra monopattini e velocipedi. In tal senso il giusto contesto può essere rappresentato dai lavori di riscrittura del Codice della Strada che sono in corso presso il MIT, stando a quanto affermato dal Sottosegretario ai Trasporti, Tullio Ferrante, nel corso di un recente Question time alla Camera”.

“Assosharing rinnova il proprio impegno a collaborare con le istituzioni per garantire uno sviluppo sostenibile, sicuro e regolato della mobilità condivisa nelle città italiane”, conclude la nota.