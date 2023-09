Assoreti, a luglio raccolta netta per 2,9 miliardi a Milano

Le reti di consulenza finanziaria segnano a luglio una raccolta netta complessiva di circa 2,9 miliardi. Il risultato, in linea con quanto realizzato nel mese precedente, conferma – sottolinea Assoreti – il maggiore orientamento all’investimento in strumenti finanziari amministrati, sui quali confluiscono risorse nette per 2,9 miliardi ma anche una crescita delle risorse destinate ai prodotti del risparmio gestito, pari a 348 milioni, in linea con la riduzione delle risorse mantenute sotto forma di liquidità per 365 milioni. A luglio il numero di clienti aumenta di 15mila unità; a fine mese sono 4,8 milioni gli italiani che hanno affidato i propri risparmi alla consulenza finanziaria delle reti. La raccolta netta realizzata sui fondi comuni di investimento, tramite l’attività di distribuzione diretta di quote, si attesta a 71 milioni di euro. Il risultato è attribuibile ai fondi azionari (144 milioni) e ai fondi obbligazionari (129 milioni) che compensano i deflussi dai prodotti bilanciati (-228 milioni) e flessibili (-41 milioni). Bilancio positivo per gli Oicr esteri (143 milioni) mentre sui fondi italiani si conferma la prevalenza dei riscatti (-61 milioni). Gli investimenti netti realizzati sulle gestioni patrimoniali individuali raggiungono i 330 milioni; le scelte di investimento continuano a privilegiare le gestioni mobiliari (223 milioni) ma torna positivo il flusso netto di risorse destinato alle gestioni in fondi (106 milioni).