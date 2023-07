Maltempo e grandine: come assicurare l'auto per gli eventi atmosferici straordinari

Roma, 25 luglio 2023 – Grandine, trombe d'aria, tempeste. Sono tutti eventi atmosferici straordinari non compresi nella Rc auto. Per difendere il veicolo da eventuali danni provocati dal maltempo occorre abbinare all'assicurazione per la responsabilità civile una garanzia accessoria specifica. In questo modo è possibile tutelare i veicoli nello specifico da fenomeni atmosferici eccezionali quali grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, frane, smottamenti di terreno, inondazioni, valanghe, slavine e alluvioni. Restano invece fuori anche da questo tipo di polizza terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Quando conviene

Le polizze che coprono il veicolo dal maltempo non sono così diffuse, ma negli ultimi anni, con l'aumentare di questi eventi climatici estremi, c'è sempre più attenzione verso questo tipo di garanzie, soprattutto per chi vive nelle aree più a rischio. E' vantaggiosa anche per chi ha un'auto che costa molto, perché anche una semplice grandinata può provocare danni da migliaia di euro al veicolo.

Come chiedere il risarcimento

La richiesta di indennizzo va presentata alla propria compagnia assicurativa, insieme ad una copia della denuncia dei danni fatta alle forze dell'ordine. Sarà poi il perito dell'assicurazione a stimare i costi per la riparazione, come accade per qualsiasi incidente stradale. Se il mezzo è andato distrutto, l'assicurazione coprirà il valore commerciale del veicolo nel momento in cui è stato danneggiato dal maltempo. Non sempre, però, si riesce ad ottenere il risarcimento. Ci sono infatti diverse limitazioni. Intanto: le condizioni climatiche devono essere straordinarie. Per questo occorre che il bollettino meteo certifichi l'eccezionalità dell'evento, il quale deve aver interessato più automobilisti. Non ci deve essere negligenza da parte del proprietario. Da ricordare, inoltre, che questo tipo di polizze ha un massimale. Quindi il risarcimento non può superare una certa cifra, che solitamente varia secondo il tipo di evento climatico. Inoltre, c'è anche una franchigia o uno scoperto, quindi un importo minimo che va superato per ottenere il risarcimento, o può essere prevista una percentuale del danno che resta a carico dell'assicurato.

I costi

Questo tipo di garanzie accessorie hanno prezzi variabili, diversi da agenzia a agenzia. Generalmente, comunque, oscillano dai 30 ai 100 euro l'anno, anche secondo il luogo di residenza dell'assicurato, che va a spendere di più se vive in un Comune più soggetto a eventi atmosferici eccezionali.