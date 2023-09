Perché l’autunno dei rincari non risparmierà le polizze assicurative

Roma, 5 settembre 2023 - L'autunno dei rincari che attende gli italiani al rientro dalla pausa estiva non risparmierà le polizze assicurative che dovranno essere rinnovate nei prossimi mesi. A registrare un discreto aumento, infatti, insieme ai prezzi dei carburanti, degli alimenti e delle bollette di luce e gas, saranno anche le polizze, in un contesto che vede la frequenza dei sinistri crescere fino a ritornare ad attestarsi a livelli pre-pandemici.

Secondo quanto ha rilevato l'osservatorio Iper di Ivass, per il primo trimestre del 2023 il premio medio dei contratti dell'Rc Auto stipulati nel primo trimestre del 2023 si è attestato sui 368 euro. Numeri che secondo le previsioni sono destinati a salire anche nel secondo semestre dell'anno. Rialzi che vengono segnalati anche dallo studio "Ania Trend Rc Auto" che attesta allo +5,3% (su base annua al 31 giugno) l'aumento del premio.

Le cause sono da ricercare, in buona parte, tra i maggiori costi per le riparazioni dei veicoli che gravano sui bilanci delle compagnie assicurative a causa dell'inflazione. Molte società assicurative sono già al lavoro per ritoccare al rialzo le tariffe. Lo stesso vale per l'edilizia e per i materiali funzionali al ripristino di strade o abitazioni danneggiate.

I prezzi delle assicurazioni connesse alle abitazioni, secondo Aiped - l'Associazione italiana periti estimatori danni - sono saliti del +9,1% a luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Va rilevato che a seguito dei fenomeni avversi che hanno interessato il nord Italia un numero crescente di italiani ha stipulato polizze assicurative sulle abitazioni a copertura di intemperie o condizioni climatiche eccezionali come grandine, trombe d’aria, uragani. Una tipologia di assicurazione che, come ha rilevato - applicando i rincari stimati dall’Istat arriva oggi a costare in media 138,5 euro ad abitazione.

L'associazione dei periti, inoltre, ha messo in guardia gli utenti sul fatto che tali polizze non coprono tutti gli eventi estremi e spesso non sono coperti i danni arrecati a balconi, tetti, canne fumarie e occorre dunque leggere bene le condizioni contrattuali.