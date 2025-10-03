Assicurarsi per affrontare le sfide del futuro

Capire e rispondere alle nuove esigenze di famiglie e imprese sul fronte della salute, della previdenza, dei risparmi e dei rischi climatici, assumendo il ruolo di "partner del Paese". È la missione che un leader di mercato come Generali, si è assunta attraverso la presenza su tutto il territorio della più grande Rete commerciale in Italia, fatta di oltre 22mila agenti e consulenti di Generali e Cattolica. Una Rete che vive due momenti particolari di incontri con i vertici della compagnia all’inizio dell’anno e a ottobre, con una programmazione che in queste settimane riguarda tutte le province italiane, ma che anche durante l’anno, grazie alla tecnologia, vive appuntamenti di confronto almeno ogni mese.

"Il nostro obiettivo - spiega Marco Oddone, responsabile Distribuzione e Marketing di Generali Italia - è di evolvere insieme al contesto in cui viviamo, intercettando i nuovi bisogni, anticipandoli e prendendoci cura del futuro delle persone: in questo senso, stiamo investendo molto nell’alta formazione delle nostra Rete con diverse modalità, per comprendere insieme le grandi sfide e guidare i clienti nell’affrontarle, anche attraverso incontri su tutto il territorio, come stiamo facendo in queste settimane. Dedichiamo loro momenti di confronto che permettono di approfondire prospettive e contesti e che sono utili a rafforzare le competenze e costruirne di nuove, con l’obiettivo di essere sempre più efficaci ed efficienti nella consulenza di valore, carattere distintivo della nostra ambizione: essere Partner di Vita in ogni momento rilevante".

La storia di Generali, del resto, è fatta di vicinanza a famiglie, imprese e territori. Si tratta "di un ruolo cruciale e di responsabilità e che è reso possibile proprio dal cuore del nostro business: gli agenti e i consulenti di Generali e Cattolica, che sono il nostro volto per milioni di italiane e italiani e con competenza e passione, accompagnano i clienti in ogni fase della loro vita". Oggile sollecitazioni del contesto – economico, sociale, ambientale – portano i cittadini a dover gestire molte cose contemporaneamente: longevità, previdenza e benessere. Una complessità che richiede ascolto e competenza: in questo, il ruolo della Rete è fondamentale per diffondere cultura assicurativa.

"È una responsabilità condivisa che – sottolinea Marco Oddone - ci prendiamo tutti insieme come squadra, con orgoglio e con ambizione".

In coerenza con il percorso industriale dei prossimi anni, Generali ha tracciato le priorità del futuro che si fondano su quattro pilastri. Innanzitutto, la protezione, per accompagnare le famiglie nella gestione quotidiana, nella pianificazione del futuro e nella tutela dei beni a partire dalla protezione dai danni causati dagli eventi climatici che vedono, ricorda Oddone, il 31 dicembre come ultima data per le piccole imprese, commercianti e artigiani per assicurarsi obbligatoriamente contro i rischi. Il secondo tema riguarda salute e welfare, per garantire a sempre più persone soluzioni di prevenzione, protezione, assistenza e accesso alle migliori cure, ampliando l’offerta di servizi health&welfare. In questo, forte dell’accesso a visite, diagnostica e cure con oltre 13mila strutture convenzionate, Generali si pone come partner di un’integrazione concreta e indispensabile rispetto all’offerta pubblica.

La stessa cosa vale per l’offerta assicurativa in grado di garantire un’anzianità serena anche in caso di non autosufficienza, per dare il proprio contributo in ottica di collaborazione. Il piano prevede come terzo pilastro l’eccellenza della Rete, per garantire consulenza di valore ai clienti con la spinta su adozione di strumenti digitali e un modello di servizio omnichannel degli agenti e, infine, l’utilizzo di tecnologia, dati, intelligenza artificiale generativa e automazione, per la crescita della compagnia con investimenti per oltre 300 milioni.