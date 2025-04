Asset management in vetrina al Salone del Risparmio

PARTIRÀ DOMANI 15 aprile e si concluderà giovedì 17 la quindicesima edizione del Salone del Risparmio, l’evento simbolo dell’industria italiana dell’asset management e il primo in Europa nel settore per numero di partecipanti. Ideato da Assogestioni – l’Associazione italiana dei gestori del risparmio che rappresenta circa 300 tra società di gestione del risparmio, Sim, gestori esteri, banche e assicurazioni – il Salone del Risparmio dura tre giorni: i primi due sono riservati a operatori e stakeholder del settore; la terza giornata è aperta gratuitamente anche ai risparmiatori, sia chi investe già nei prodotti del risparmio gestito, sia chi si avvicina per la prima volta al settore e desidera saperne di più, nonché a giovani laureati, laureandi e studenti. Il successo della scorsa edizione, che ha registrato oltre 15.000 partecipanti in presenza e più di 6.000 in streaming, ha convalidato la scelta di svolgere l’evento presso l’Ala Sud del centro congressi Allianz MiCo a Milano, con ingresso da Via Gattamelata e Viale Eginardo. E sarà questa settimana nuovamente questa sede a ospitare oltre 150 marchi, di cui oltre 100 sponsor, e più di 300 relatori attesi nelle oltre 100 conferenze in programma. Fino a 14 sale conferenza attive in contemporanea e oltre 8.000 metri quadri di area espositiva accoglieranno in sicurezza tutti i partecipanti.

Anche questa edizione sarà ibrida, quindi in aggiunta alla partecipazione in presenza sarà possibile seguire tutta la kermesse in streaming su FR|Vision, la piattaforma di broadcasting di Assogestioni e parte dell’ecosistema editoriale FocusRisparmio, focalizzata sul risparmio gestito. La conferenza plenaria inaugurale, che avrà per tema il titolo dato all’edizione 2025 del Salone, ovvero "Il futuro del Risparmio. Capitale paziente, progresso, longevità", si svolgerà domani mattina (tutte le info su www.salonedelrisparmio.com) e verrà aperta dallo speech della presidente di Assogestioni, Maria Luisa Gota (nella foto). E’ poi atteso l’intervento del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Il keynote speech di quest’anno sarà a cura di Jesus Cochegrus, ingegnere informatico con oltre 20 anni di esperienza nelle industrie dei videogiochi e della narrazione digitale, che nel tempo ha saputo applicare le sue competenze nello sviluppo di strategie di marketing e formazione per svariate aziende internazionali. La conferenza che giovedì concluderà il Salone verterà invece intorno ai temi dell’educazione finanziaria.

Anche in questa edizione, il Salone del Risparmio promuove la sua prospettiva internazionale. Per fornire contenuti di alta qualità ai numerosi professionisti stranieri che seguono l’evento, verrà fornito un servizio di traduzione simultanea in lingua inglese. Per puntare all’eccellenza e al continuo miglioramento dei contenuti, inoltre, anche quest’anno sarà organizzato Content is King, il concorso per misurare la qualità e la popolarità delle conferenze in programma. Al termine della manifestazione, alle società titolari delle prime tre conferenze classificate saranno assegnati i premi. La classifica generale permetterà anche di identificare la conferenza di maggior successo per ciascuno dei sette percorsi tematici dell’evento. Infine, anche quest’anno il Salone prevede diversi servizi complementari per i partecipanti, tra cui la ristorazione. Su questo fronte, la kermesse conferma la collaborazione con lo chef Walter Ferretto, che ha ideato un menù speciale per l’evento.