Assegno unico: il calendario dei pagamenti di giugno 2025

Roma, 23 giugno 2025 – Sono oltre 6 milioni le famiglie che riceveranno in questi giorni l'assegno unico universale di giugno 2025. Quest'anno l'importo medio a figlio, secondo i dati di Inps calcolati ad aprile scorso, è di 167 euro, comprese le maggiorazioni.

A chi già riceve l'assegno e non ha presentato aggiornamenti a causa di variazioni, l'assegno unico relativo al mese di giugno 2025 sarà accreditato a partire da venerdì 20, quindi in molti casi l'importo sarà visibile sui conti correnti da oggi lunedì 23 giugno.

Chi invece ha fatto domanda dal 1 giugno 2025 per ricevere l'assegno unico, riceverà la prima rata nell'ultima settimana del mese di luglio. Nella stessa data, spiega l'Inps, viene accreditato anche l'importo delle rate spettanti nell'ipotesi in cui l'assegno sia stato oggetto di un conguaglio a credito o addebito.

Isee aggiornato entro il 30 giugno

Chi già riceve l'assegno non deve presentare domanda ogni anno, ma deve aggiornare l'Isee, altrimenti riceverà l'importo minimo spettante. Chi presenta la Dsu, cioè la Dichiarazione sostitutiva unica, entro il 30 giugno, oltre a ricevere gli importi corretti dei prossimi mesi, si vedrà accreditati anche eventuali arretrati maturati dal mese di marzo 2025 in poi.

A chi spetta l'assegno unico

L’assegno unico e universale spetta alle famiglie con uno o più figli minorenni a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza. L’assegno unico viene versato anche per i figli tra 18 e 21 anni se frequentano un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, se svolgono il servizio civile universale, o un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8mila euro l’anno, se sono disoccupati e registrati ai centri per l’impiego. Infine, non ci sono limiti di età in caso di figli disabili.

A quanto ammonta l’assegno unico

A partire da gennaio 2025 l’importo dell’assegno unico varia da un importo minimo di 57,50 euro a un massimo di 201 euro, a seconda dell’Isee. Alcune famiglie potranno beneficiare di maggiorazioni. Ovvero: i genitori con figli sotto ai 12 mesi, che hanno un aumento del 50% dell’assegno unico fino al primo anno di vita; le famiglie con almeno tre figli e Isee fino a 45.939,56 euro, con aumento del 50% per i figli tra uno e tre anni, e le famiglie con almeno quattro figli, che hanno un aumento fisso di 150 euro al mese.