Assegno Unico 2023, le simulazioni: aumenti in base a Isee ed età dei figli

Aumentano gli assegni familiari. Per la maggior parte delle famiglie l’Inps ha già comunicato i nuovi importi calcolati sulla base delle nuove norme contenute nella legge di bilancio. Per gli altri o per chi volesse semplicemente verificare le cifre percepite, sono attivi diversi simulatori, a cominciare da quello messo a punto dall’Inps che consente, con pochi e semplici clic, di conoscere l’esatto ammontare del contributo.

Assegno Unico

Come si ricorderà, sono due i principali parametri da tenere in considerazione per il calcolo dell’assegno: l’Isee e l’età dei bimbi. Con un’eccezione: per i figli disabili non ci sono limiti di età. L'assegno va da un minimo di 50 euro al mese a un massimo di 175 euro per ogni figlio minorenne a carico. Ma ci sono degli extra che è possibile calcolare utilizzando proprio il software messo a disposizione dall’istituto di previdenza. In particolare per ciascun figlio dal terzo in poi l'aiuto viene aumentato di una quota che va da 15 euro, per redditi superiori a 40mila euro, a 85 euro, per redditi fino a 15mila. Poi per le famiglie con 4 o più figli a carico viene erogata anche maggiorazione forfettaria di 100 euro. Abbiamo provato a fare alcune simulazioni.

Una famiglia con due figli, di cui uno di 11 mesi e l’altro di 4 anni, in cui entrambi genitori percepiscono reddito da lavoro. In questo caso l’assegno sarà pari a 479,85 al mese per un reddito annuo di 20mila euro, di 331,60 per un reddito di 30mila euro e di 167,45 per un reddito di 50mila euro.

I vantaggi maggiori si avranno fino al compimento del primo anno di età della figlia o del figlio. Per un reddito di 20mila euro il contributo Inps si attesta sui 245 euro al mese, che si riducono a 180 per un reddito di 30mila euro e a 81 per chi supera i 50mila euro.

Anche in questo caso sono previsti forti maggiorazioni dell’assegno Inps. In particolare per un nucleo familiare, con entrambi genitori che hanno un reddito da lavoro dipendente, e con un figlio di due anni e uno con disabilità, l’assegno sarà di 452,90 euro per un reddito di 20mila euro, di 353,50 per un reddito di 30mila e di 221,70 per un reddito di 50mila euro.

Prendiamo, infine, il caso di un nucleo familiare con tre figli, di cui uno di 10 mesi e gli altri di 2 e di 4 anni. In questo caso l’assegno sarà pari a 759,80 euro per un reddito di 20mila euro l’anno, di 533 per un reddito di 30mila euro e di 178,50 per un reddito di 50mila euro.