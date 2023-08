Assegno unico agosto 2023 in arrivo: le date di pagamento cambiano. Importi e novità per ex RdC

Roma, 17 agosto 2023 - Al via i primi pagamenti dell’Assegno unico e universale di agosto. Come annunciato dall’Inps, infatti, l’accredito del sostegno per figli a carico è previsto a partire da domani 18 agosto. Queste le date fissate dall’istituto previdenziale per corrispondere l’indennità alle famiglie il cui assegno non ha subito variazioni rispetto al mese precedente. E tutti gli altri? Ma soprattutto: quando arriva l’Assegno unico per le famiglie che percepiscono anche il Reddito di cittadinanza? Scopriamo tutte le novità sul pagamento dell’Assegno unico di agosto 2023.

Il calendario dell'Assegno unico ad agosto 2023

Come spiegato nella circolare di luglio, l’Inps ha fissato le date per l’erogazione della prestazione economica da agosto fino a dicembre 2023. Per questo mese l’arrivo dell’Assegno unico è dunque previsto a partire dal 18. Nel dettaglio, gli accrediti saranno effettuati il 18, il 21 e il 22 agosto 2023. Questa è la finestra temporale che riguarda però solamente i beneficiari del sostegno per i figli a carico il cui assegno non ha subito variazioni rispetto al mese precedente.

Tutte le famiglie a cui spetta il sostegno economico che hanno presentato nuova domanda, che hanno subito variazioni nel nucleo familiare o per quanto riguarda l'indicatore Isee - e che dunque riceveranno un importo diverso rispetto a luglio -, riceveranno l’Assegno unico nell’ultima settimana di agosto.

Per le famiglie che ricevono insieme all’Assegno unico anche il Reddito di cittadinanza, invece, la data di pagamento del sussidio sarà il 27 di agosto. Tra queste, le famiglie con minori continueranno a ricevere entrambi i sussidi fino alla fine dell’anno senza alcun cambiamento. Ad ogni modo, dovranno presentare una nuova domanda da marzo 2024 per continuare a ricevere l’Assegno unico. In attesa dell’invio della nuova richiesta, l’Auu continuerà ad essere erogato sulla card del RdC fino al 27 febbraio 2024.

Riceveranno l’assegno:

il 18, 21 e 22 agosto 2023 data di pagamento per chi non ha subito variazioni rispetto al mese precedente

data di pagamento per chi non ha subito variazioni rispetto al mese precedente dal 20 al 30 è la volta di chi ha presentato domanda a luglio oppure ha subito variazioni nel nucleo familiare o Isee rispetto al mese precedenti

è la volta di chi ha presentato domanda a luglio oppure ha subito variazioni nel nucleo familiare o Isee rispetto al mese precedenti dal 16 al 28 agosto è la volta di chi percepisce anche il Reddito di cittadinanza.

L’importo relativo all’Assegno unico e universale varia in base all’indicatore Isee presentato insieme alla domanda, al numero dei figli, alla loro età e ad eventuali situazioni di disabilità. Ad ogni modo, per l’anno corrente l’importo base dell’indennità per figlio va da un minimo di 54,10 euro (in assenza di Isee o con un valore pari o superiore a 43.24 euro) fino a un massimo di 189,20 euro (per chi presenta un Isee fino a 16.215 euro).

Per controllare gli accrediti, dopo aver effettuato l’accesso con Spid o Cie è necessario accedere sul portale Inps nella sezione "Fascicolo previdenziale del cittadino”. Qui, cliccare su “Prestazione” e successivamente “Pagamenti”. Infine, selezionare l’anno in corso.