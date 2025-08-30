Assegno Unico 2025, raggiunti 9,7 milioni di figli. Importo medio 172 euro

Roma, 30 agosto 2025 – L’Assegno unico universale (AUU) mantiene la sua centralità nel welfare familiare italiano. Secondo l’Osservatorio Inps nel primo semestre 2025 l’Assegno ha raggiunto 9,7 milioni di figli, per una spesa di circa 9,8 miliardi. L’importo medio mensile si attesta a 272 euro per nucleo e 172 euro per figlio, restando stabile rispetto al 2024. Ma vediamo in dettaglio i numeri della misura.

I numeri dell’Assegno

Le platee mensili medie 2025 (gen–giu) arrivano a 5,99 milioni di nuclei e 9,47 milioni di figli. Gli importi medi raggiungono i 272 euro per famiglia; 172 euro per figlio. Nel mese di giugno l’assegno medio per figlio tocca i 170 euro, che sale a 184 per i minorenni; 79 per i 18–20enni; 157 per disabili con 21 anni o più. La spesa mensile di giugno 2025 è pari a circa 1,6 miliardi.

Gli importi per area

Rimangono marcate le differenze territoriali legate alla distribuzione dei redditi: nel Sud e Isole la media è di 185 euro per figlio (record Calabria 194 euro). Al Nord siamo a 162 euro, con minimi 152 in Val d’Aosta e Bolzano. Al Centro si toccano i 164 euro. La geografia dei valori riflette l’incidenza maggiore, al Sud, delle fasce Isee più basse che accedono agli importi massimi.

Il ruolo dell’Isee

A giugno 2025 il 50% dei figli beneficiari rientra nella fascia Isee fino a 17.227 euro e percepisce 224 euro a figlio. Circa il 23% appartiene a famiglie senza Isee o oltre 45.939 euro: in questo caso l’importo medio scende a 57 euro a figlio.

Come si compone la spesa

Nel 2024 il 78% delle risorse è andato all’assegno base per i minorenni (circa 15,5 miliardi; 157 euro medi per figlio). Seguono:

assegno base maggiorenni (5%),

maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori (5%),

maggiorazione dal secondo figlio (4%),

bonus entro un anno e famiglie numerose (2% ciascuno),

maggiorazioni per disabili minorenni (2%).

Adesione e trend

La copertura resta quasi universale: nel 2024 coperti il 95% dei minori 0–20 anni (Sud 98%, Nord e Centro 93%). Dal debutto (2022) al 2024 i figli raggiunti sono saliti da 9,69 a 10,18 milioni; la spesa annua è passata da 13,2 a 19,9 miliardi.

Il quadro complessivo vede l’Auu stabile e capillare, con sostegno più forte dove i redditi sono più bassi. Il 2025 conferma platee ampie, importi invariati e un ruolo di riequilibrio sociale e territoriale della misura.