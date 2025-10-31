La geografia dell’Assegno Unico, chi prende di più. In testa Crotone: la mappa interattiva

Roma, 31 ottobre 2025 – Nei primi otto mesi del 2025 l’Assegno unico universale ha distribuito 13,1 miliardi di euro alle famiglie italiane, un volume già significativo ma inferiore ai 19,9 miliardi erogati nell’intero 2024. Dietro questi numeri vi sono profonde differenze territoriali: dagli oltre 200 euro medi al mese per nucleo familiare di Crotone ai 141 di Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Ad analizzarle è l’Istituto nazionale esperti contabili (Isnec), che ha elaborato i dati aggiornati forniti dall’Inps sull’andamento dell’assegno nel 2025.

Le province con gli importi più alti e più bassi

L’analisi mostra che le province del Mezzogiorno registrano gli importi medi più elevati, in relazione a Isee più bassi e nuclei familiari più numerosi. Crotone guida la classifica con 202 euro mensili per famiglia, seguita da Reggio Calabria (199), Palermo e Vibo Valentia (194), Ragusa (193), Catanzaro (192), Cosenza (191), Catania e Nuoro (190) e Agrigento (189). All’estremo opposto, nella fascia più bassa si collocano le province del Nord, dove il reddito medio e l’Isee più alto riducono la quota riconosciuta: Lucca, Firenze e Bologna si attestano a 158 euro, Milano a 157, Lecco a 156, Bolzano a 155, Aosta a 154, Sondrio a 151, Como a 147 e Verbano-Cusio-Ossola chiude con 141 euro. Il divario Nord-Sud si conferma dunque marcato, riflettendo non solo le differenze economiche, ma anche la composizione demografica: più figli a carico e redditi più bassi nelle regioni meridionali determinano assegni medi più consistenti.

Le regole 2025: importi, Isee e maggiorazioni

Nel 2025 l’Assegno unico è stato aggiornato tenendo conto dell’inflazione e dell’adeguamento delle soglie Isee. L’aumento medio dello 0,8% ha portato la soglia minima per l’accesso da 17.090,16 a 17.227,33 euro. Per i figli minori, l’importo varia da un massimo di 201 euro mensili per chi presenta un Isee inferiore a 17.227 euro a un minimo di 57,50 euro per chi non presenta la dichiarazione o supera i 45.939 euro. A ciò si sommano una serie di maggiorazioni introdotte e confermate negli ultimi anni: un aumento del 50% per i figli sotto l’anno di età, un incremento analogo per i nuclei con tre figli e Isee fino a 45.939 euro (limitato ai bambini tra uno e tre anni) e una maggiorazione forfettaria di 150 euro al mese per le famiglie con almeno quattro figli. È inoltre confermata la neutralizzazione dell’Isee, cioè l’esclusione dell’assegno dal calcolo dell’indicatore, così da non ridurre il valore delle altre prestazioni sociali.

Come funziona l’Assegno unico universale

L’Assegno unico e universale è stato istituito dal Decreto legislativo n. 230 del 2021, in attuazione della legge delega n. 46/2021. Si tratta di un sostegno economico riconosciuto per ogni figlio a carico fino a 21 anni (a determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo varia in base all’Isee e al numero di figli, ma anche all’età dei minori e a eventuali situazioni di disabilità. Il beneficio è corrisposto dall’Inps direttamente sul conto del richiedente o, su richiesta, in pari misura ai due genitori. Possono accedere tutte le categorie di lavoratori - dipendenti, autonomi, disoccupati e pensionati - purché in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e contribuzione fiscale in Italia. La domanda ha validità annuale, copre il periodo marzo–febbraio e può essere presentata anche dai figli maggiorenni (fino a 21 anni) per ricevere direttamente la quota spettante.

Le novità in arrivo con la Manovra 2026

Il governo ha previsto nella Manovra 2026 alcune modifiche destinate a incidere sia sull’importo dell’Assegno sia sul calcolo dell’Isee. Dal 1 gennaio 2026 è infatti programmata una rivalutazione dell’1,7% dell’importo e, soprattutto, l’esclusione della prima casa dal calcolo dell’indicatore economico. Secondo le stime contenute nei documenti tecnici allegati alla manovra, la misura si tradurrà in un incremento medio di 10 euro mensili per circa 2,6 milioni di figli, esclusi i nuclei che già percepiscono l’importo massimo o che non hanno presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). In parallelo la revisione del metodo di calcolo renderà più favorevole la posizione dei nuclei numerosi: per ogni figlio dopo il primo, la soglia di valore catastale dell’abitazione principale che può essere esclusa dall’Isee sarà aumentata di 2.500 euro, contro l’attuale soglia prevista solo dal terzo figlio in poi.

Un sostegno ancora diseguale

L’Assegno unico si conferma una delle politiche familiari più strutturali introdotte negli ultimi anni, con un impatto complessivo di quasi 20 miliardi l’anno. Ma la sua efficacia continua a dipendere dalle disparità economiche e demografiche tra territori. Le famiglie meridionali ricevono importi medi più alti perché hanno redditi più bassi e più figli, mentre al Nord la misura risulta spesso più contenuta, pur a fronte di un costo della vita più elevato. In attesa della riforma Isee e delle novità del 2026, il consiglio degli esperti contabili è chiaro: verificare tempestivamente la propria posizione e aggiornare la Dsu, per non perdere un beneficio che rimane il principale strumento universale di sostegno alla genitorialità in Italia.