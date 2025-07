Perché diminuisce l’importo medio dell’assegno unico

Roma, 17 luglio 2025 – Nei prossimi giorni sarà in pagamento l’assegno unico del mese di luglio. Ma in questi giorni ha generato apprensione la notizia della diminuzione dell’importo medio dell’assegno unico.

Cala l'importo medio dell'assegno unico

Il calo dell’assegno unico

Occorre fare chiarezza dire che l’importo medio dell’assegno unico diminuisce non vuol dire che cala rispetto l’anno precedente la cifra che ogni mese viene incassata dalle famiglie, con figli a carico, che ne hanno diritto (a meno che non sia cambiato il valore dell’Isee della famiglia). Significa invece che la cifra che le famiglie incassano mediamente (il valore medio appunto) si abbassa per una serie di motivi sociali, economici e demografici.

Il valore medio

Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie su un calo degli importi a luglio. Non è così. Non ci saranno variazioni sulle cifre abitualmente ricevute. Il calo riguarda l’importo medio dell’assegno unico. La lieve riduzione dell’assegno unico non deriva da tagli o modifiche normative, ma riflette l’evoluzione naturale dei redditi familiari, dell’indicatore Isee e delle dinamiche demografiche.

Nonostante la rivalutazione dello 0,8% (per quest’anno), l’importo medio mensile, secondo i dati diffusi dall’Inps, incassato dalle famiglie nei primi mesi dell’anno è sceso da 274 a 271 euro, mentre quello per figlio è passato da 172 a 171 euro. Ciò deriva da un aumento dell’Isee delle famiglie che ne hanno fatto richiesta e una diminuzione delle richieste legata al calo demografico: sempre meno figli.

I motivi

Tre sono i motivi che hanno portato a questa riduzione media dell’importo:

l’innalzamento dei valori Isee : molte famiglie hanno visto salire il proprio Isee per piccoli aumenti di stipendio o variazioni patrimoniali, finendo in fasce che danno diritto a importi più bassi

: molte famiglie hanno visto salire il proprio Isee per piccoli aumenti di stipendio o variazioni patrimoniali, finendo in fasce che danno diritto a importi più bassi la diminuzione della natalità : il dato scende da 1,59 a 1,58 figli per richiedente, riflettendo il calo delle nascite: il passaggio all’età maggiore dei figli che compiono 21 anni (o in ogni caso escono dalla platea degli aventi diritto all’assegno unico) è superiore a quello dei nuovi nati

: il dato scende da 1,59 a 1,58 figli per richiedente, riflettendo il calo delle nascite: il passaggio all’età maggiore dei figli che compiono 21 anni (o in ogni caso escono dalla platea degli aventi diritto all’assegno unico) è superiore a quello dei nuovi nati Riduzione dei beneficiari: nei primi sei mesi del 2025, le famiglie che ricevono l’assegno unico sono scese sotto i 6 milioni, con un calo dell’1,2% rispetto al 2024.

A chi spetta

L’assegno unico spetta alle famiglie che hanno figli a carico, dal settimo mese di gravidanza della madre fino al compimento dei 21 anni del figlio. Non ci sono limiti di età per i figli portatori di disabilità. È possibile ricevere il sostegno anche per figli maggiorenni fino a 21 anni se:

non sono autonomi a livello di reddito (inferiore a 8.000 euro annui);

a livello di reddito (inferiore a 8.000 euro annui); sono disoccupati o svolgono il servizio civile universale;

o svolgono il servizio civile universale; sono ancora studenti

L’importo minimo per figlio è di 58,60 euro e massimo di 227 euro mensili in base all’età, numero dei figli, indicatore Isee, disabilità... Chi non presenta l’Isee (si può presentare domanda senza inserire il valore Isee) o lo ha superiore a 45.939,56 euro riceve la quota minima di 58,60 euro per figlio a carico.