Assegno divorzile, unioni civili equiparate ai matrimoni: cosa ha stabilito la Cassazione

Roma, 26 settembre 2025 – La Prima sezione civile della Cassazione, con un’ordinanza depositata la settimana scorsa, ha fissato il principio secondo il quale i criteri dell’assegno divorzile si applicano anche allo scioglimento delle unioni civili: stesso perimetro, stessi presupposti (funzione assistenziale e soprattutto perequativo-compensativa, legata ai sacrifici e ai contributi dati alla vita comune). In concreto, il partner economicamente più debole di un’unione civile potrà chiedere un assegno sul modello di quello divorzile, se ne ricorrono i requisiti.

Unioni civili e unioni di fatto

Va tenuto presente, però, che in Italia ‘unioni di fatto’ (convivenze di fatto) e unioni civili non sono la stessa cosa. La svolta della Cassazione, come spiegano i giuristi che hanno commentato la novità, riguarda le seconde. Per le convivenze di fatto – relative a coppie che non hanno formalizzato il legame come unione civile né contratto matrimoniale – l’ordinamento già oggi prevede all’uscita dalla relazione non un assegno divorzile, ma, nei soli casi di stato di bisogno, il diritto agli alimenti per un periodo proporzionato alla durata della convivenza. È una tutela più ristretta, mirata alla sussistenza, non alla perequazione del progetto di vita comune.

Che cosa significa la nuova pronuncia? Primo: le coppie unite civilmente vedono riconosciuto un quadro identico a quello dei coniugi, con valutazione caso per caso su durata della relazione, ruoli, rinunce professionali, disparità economiche create durante la vita comune. Secondo: per le convivenze di fatto non cambia la regola; resta la via degli alimenti in caso di bisogno, fermo restando che patti e contratti di convivenza possono regolare aspetti patrimoniali ma non creano di per sé un diritto all’assegno divorzile.

In caso di nuova convivenza?

Un nodo connesso è l’effetto della nuova convivenza su un assegno già riconosciuto (per ex coniugi o ex partner di unione civile). La giurisprudenza recente invita a evitare automatismi: la stabile convivenza more uxorio del beneficiario può portare alla revisione o alla revoca, ma solo dopo una verifica concreta su stabilità del legame, apporto economico e reale miglioramento delle condizioni, tenendo conto anche della funzione compensativa dell’assegno. In breve: non basta ‘avere un nuovo compagno’, serve un accertamento serio sul nuovo equilibrio di vita.

Il diritto all’assegno

Ma vediamo che cosa deve fare chi vuole chiedere l’assegno.

Se l’unione era civile: documentare durata, ruoli e contributi alla vita comune (cura, lavoro domestico, rinunce di carriera), redditi e patrimoni attuali, oltre all’eventuale difficoltà oggettiva a ristabilire in autonomia l’equilibrio economico. La domanda seguirà i criteri dell’assegno divorzile.

Se si tratta di convivenza di fatto: verificare l’eventuale stato di bisogno e chiedere gli alimenti proporzionati alla durata della convivenza; utile avere prove della convivenza (residenza, spese comuni) e della impossibilità di mantenersi da soli.

Quello che non cambia è che la scelta tra matrimonio, unione civile e convivenza continua a produrre effetti diversi al momento della rottura. L’ordinanza indicata colma una lacuna sulle unioni civili, allineandole al divorzio; non trasforma però le convivenze di fatto in ‘matrimoni di serie B’: per queste resta una protezione essenziale ma limitata agli alimenti.

In sintesi: più tutela per chi esce da un’unione civile; per le coppie di fatto la bussola resta la legge 76/2016 sugli alimenti. Per tutti, la parola d’ordine resta la valutazione concreta: niente automatismi, né nel riconoscere l’assegno né nel revocarlo quando nasce una nuova convivenza.