Amazon, artigiani italiani campioni: venduti 250 prodotti al minuto. In testa c’è la cura del corpo

Il 2022 è stato un anno positivo per le Pmi italiane che hanno scelto di vendere i propri prodotti all’estero tramite Amazon. Rispetto all’anno precedente, infatti, le loro sono aumentate del 20%, facendo così schizzare il valore complessivo dell’export italiano per questo specifico settore ad oltre 950 milioni di euro.

Secondo i dati forniti dal report pubblicato da Amazon Italia, l’incremento delle vendite è avvenuto in particolare negli anni della pandemia e in quelli successivi: basti pensare che al 2019 l’ammontare complessivo delle vendite era di circa 500 milioni di euro, quasi la metà di quella del 2022.

Per quanto riguarda i numeri delle piccole e medie imprese che hanno deciso di investire in questo mercato, in Italia se ne contano oltre 21.000. I loro prodotti sono disponibili in tutto il mondo, ma - fatta eccezione per gli Stati Uniti - i paesi che rappresentano il mercato di maggior successo sono europei, come Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.

La regione con più Pmi presenti sullo store di Amazon è la Lombardia, che ne conta oltre 3.400 e con un valore dell’export pari a circa 175 milioni di euro. Tuttavia, secondo il report, in Italia questo settore sembra essere ben distribuito: numeri importanti, infatti, vengono registrati anche al Sud. La Campania si trova al secondo posto della classifica delle regioni con più Pmi, avendone fatte registrare circa 3.000; e anche in Puglia e in Sicilia ve ne sono rispettivamente con oltre 1.700 e 1.300. Al terzo posto, invece, c’è il Lazio che conta circa 2.100 Pmi, seguito proprio dalla Puglia e dal Veneto. Significativa la presenza anche in Piemonte e in Emilia-Romagna.

Dando uno sguardo ai prodotti più venduti, al primo posto della classifica vi sono quelli per la casa, seguiti da quelli di bellezza. Un’importante fonte di guadagno è fornita anche dai prodotti per la salute e per la cura della persona. Stesso discorso per le categorie sportive e alimentari. Anche i dati relativi ai numeri di prodotti venduti sono notevoli: Amazon calcola che le Pmi italiane vendono più di 250 prodotti al minuto e circa 850 di queste hanno superato 1 milione di euro di vendite.

Il mercato dell’e-commerce, dunque, può rappresentare una buona opportunità anche per le Pmi, permettendo loro di affacciarsi ad un pubblico internazionale e facendo crescere così i ricavi, ma per farlo - come suggerito da diversi imprenditori presenti nel settore - è necessario registrare e tutelare il proprio marchio e studiare la giusta strategia di marketing per affrontare il mercato digitale. Nel frattempo, Amazon lancia la sfida: «L’obiettivo è far arrivare le imprenditrici e gli imprenditori delle comunità in cui operiamo a raggiungere 1.2 miliardi di euro anni di vendite all’estero entro il 2025», così Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es.