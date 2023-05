Arrivano i taxi volanti Si parte da Roma e Venezia

BIG DATA PUÒ AIUTARE l’ambiente. Come? Fornendo dati al trasporto urbano e a quello dei cieli, supportando l’attività dei taxi volanti. Una novità nel panorama della mobilità in Italia. Un settore in crescita è quello della Advanced Air Mobility, una nuova forma di mobilità aerea attraverso veicoli a decollo e atterraggio verticale, e in particolare dell’Urban Air Mobility. Non solo piccoli droni che possono trasportare pacchi, come avviene già negli Stati Uniti, ma anche veri e propri taxi volanti, di ultima generazione, elettrici e che sfruttano in formazioni molto ben dettagliate sulle esigenze delle persone che viaggiano. In Italia, UrbanV, startup fondata da Aeroporti di Roma, Save (Aeroporto di Venezia), Aeroports de la Côte d’Azur e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, con ambizioni di crescita e sviluppo a livello internazionale, ha avviato un innovativo progetto di mobilità sostenibile che partirà da Roma, per poi espandersi a livello nazionale ed internazionale.

Il business aziendale prevede l’offerta di servizi di Advanced Air Mobility, inizialmente in Italia e Francia, e la costruzione e gestione di network dei cosiddetti "Vertiporti", l’infrastruttura di terra che permetterà il decollo e atterraggio verticale dei velivoli elettrici adibiti al trasporto di persone. In pratica: i taxi volanti. UrbanV si avvale dei dati ricavati grazie a Big Data Analytics. Informazioni che integrano dati puntuali su background sociodemografici, abitudini e mobilità, permettendo così alle aziende di identificare al meglio i propri target e di impostare strategie performanti. Un ambito in cui WindTre, grazie al suo ruolo di operatore leader nel mercato mobile italiano, ha la possibilità di accedere, nel completo rispetto della privacy. Come spiega Luca Cardone, responsabile 5G & Corporate Solution di WindTre "Attraverso le soluzioni Data Analytics possiamo realizzare analisi approfondite dei flussi di mobilità, che si traducono in strategie di business efficaci per le aziende e le pubbliche amministrazioni. Nel caso di Urban V, attraverso i dati sugli spostamenti e sul traffico, abbiamo fornito il nostro supporto nella messa a punto di piani di sviluppo basati sulla domanda reale e sulle esigenze dei cittadini, anche in un’ottica di decarbonizzazione del trasporto urbano". "La collaborazione con Windtre ci ha consentito di individuare le aree a più alto potenziale di mercato per il prossimo avvio dei collegamenti tra gli aeroporti e i centri cittadini. Soprattutto, grazie alle preziose informazioni ricavate dai Big Data, potremo realizzare un servizio fortemente orientato alla sostenibilità e contribuire al decongestionamento del traffico stradale già a partire dalle zone aeroportuali di Roma, Venezia e Bologna, le prime città italiane coinvolte nel progetto", dice Massimiliano Pane, Responsabile Business Development & Finance di UrbanV.

L’operatore, infatti, grazie alla sua infrastruttura di rete e alle competenze della sua squadra di Data Scientist e Data Engineer, è in grado raccogliere e analizzare, in totale sicurezza, una massa enorme di dati al giorno, grazie a 14 miliardi di interazioni ‘day by day’ su tutti i propri touchpoint. WindTre Business mette a disposizione di UrbanV i Big Data sulla clientela potenziale e sulle esigenze di spostamento, consentendo di valutare e misurare la domanda reale di servizi di mobilità verso e nelle città di Roma, Bologna e Venezia, in modo da elaborare piani di sviluppo infrastrutturale coerenti con le esigenze di cittadini e turisti. Entro il 2024, UrbanV avvierà le operazioni a Roma, a Venezia e Bologna: saranno queste le prime città italiane a beneficiare dei taxi volanti.