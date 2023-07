Arriva un paniere di beni a prezzi calmierati

Un paniere a prezzi calmierati con i beni a più largo consumo e un intervento contro le pratiche distorsive del mercato delle compagnie aeree. Sono due misure straordinarie allo studio del ministero delle Imprese e del made in Italy contro il caro-prezzi. "Il mio impegno in questi giorni è fronteggiare l’inflazione, che si sta riducendo, ma deve accelerare la discesa, per non diventare strutturale", ha detto il ministro, Adolfo Urso, all’inizio di una lunga tornata di incontri: dalle aziende della filiera della pasta alla commissione di allerta rapida sul caro-voli, fino alle riunioni con la grande distribuzione e con le realtà dei prodotti dell’infanzia, oltre al tavolo settoriale sulla farmaceutica e il biomedicale. Sui prodotti di largo consumo già la prossima settimana potrebbe entrare nel vivo il confronto per arrivare a un’intesa con la grande distribuzione su un paniere di prodotti che possa consentire ai cittadini di percepire una "significativa" riduzione dei prezzi. Il progetto coinvolgerebbe anche i produttori e vi potrebbero aderire anche altri esercizi commerciali.