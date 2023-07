Arriva la stretta sugli influencer Ora Agcom studia nuove regole

di Ruben

Razzante *

In Rete si affacciano nuove figure professionali che si muovono con estrema disinvoltura, sfruttando anche la mancanza di regole. Si sa che il diritto si muove quasi sempre in ritardo rispetto all’innovazione tecnologica, e questo crea molti problemi alle aziende del settore mettendo in crisi l’organizzazione del lavoro. Una delle figure più controverse è quella degli influencer, coloro che riescono a influenzare le decisioni di acquisto del pubblico, puntando a incrementare costantemente i loro follower sui social. Quasi sempre collaborano con le aziende per vendere i loro prodotti o servizi nell’ambito dell’influencer marketing. Nell’ultimo decennio è stata una crescita esponenziale di queste nuove figure. Si stima che in Italia gli influencer siano 350.000 e che movimentino un giro d’affari di circa 300 milioni. Tuttavia, come documenta una ricerca condotta da Flu, realtà specializzata in influence marketing, solo metà delle aziende italiane utilizza strumenti per monitorare e garantire la corretta collocazione delle pubblicità di un marchio e solo il 30% ha una figura o un team dedicato alla gestione delle attività di influence marketing.

Su questo scenario di incertezza e di generale sottovalutazione del fenomeno è intervenuta l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che ha indetto una consultazione pubblica di due mesi sulle misure per garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi. Come si legge in una nota ufficiale dell’Autorità, "la crescente rilevanza e diffusione dell’attività di soggetti denominati nel linguaggio corrente con il termine di influencer, ma anche vlogger, streamer o creator che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi – su cui esercitano la responsabilità editoriale – tramite piattaforme per la condivisione di video e, in generale, tramite social media, ha attirato l’interesse delle istituzioni pubbliche, in considerazione dell’impatto che essi hanno sugli utenti, sui consumatori e sulla società, conducendo all’avvio di iniziative regolamentari in numerosi Paesi europei".

L’obiettivo della consultazione pubblica decisa da Agcom è di formulare linee guida per rendere più trasparente, corretto e consapevole il lavoro degli influencer, che l’Autorità distingue in due categorie: soggetti che propongono contenuti audiovisivi in modo continuo, con una modalità di offerta e organizzazione tale da renderli sovrapponibili a un catalogo di un servizio di media on-demand (ad esempio, i canali YouTube) e che dovranno sottostare agli obblighi previsti dal Testo unico (ad esempio la dichiarazione di inizio attività e l’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione), e soggetti che operano in maniera meno continuativa e strutturata, ai quali, di contro, non appare giustificata l’applicazione nella sua interezza del regime giuridico previsto per i servizi di media audiovisivi a richiesta. Un primo passo sulla via di una non più rinviabile regolamentazione.

* Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano