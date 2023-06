Arriva Isybank, Intesa punta sul digitale

Dopo il conto in tasca, grazie alla app di banking certificata da Forrester Research come la migliore al mondo, Intesa San Paolo ha deciso di portare un’intera banca nel cloud. Una sfida "determinante" per mantenere un vantaggio operativo nel prossimo decennio, come ha spiegato il ceo Carlo Messina che ieri a Milano, nella “Scheggia di vetro“, il nuovo grattacielo del gruppo a Porta Nuova, ha lanciato Isybank. Una vera rivoluzione tecnologica pensata per i 4 milioni di clienti che già oggi svolgono le loro operazioni esclusivamente online, ma non solo per loro. Isybank infatti si scarica come una app e consente di aprire un conto in pochi minuti, ma la forza è unire all’intelligenza artificiale consulenti in carne e ossa ai quali rivolgersi, utilizzando lo smartphone, 7 giorni su 7. "Il digitale non è una minaccia per chi è in grado di gestirlo", assicura Messina. Anzi, le nuove tecnologie, come l’Intelligenza artificiale, "rappresentano elementi importanti che concorrono a costruire il futuro del sistema bancario mondiale". Intesa Sanpaolo oggi "è una banca leader europea indiscussa e vogliamo continuare a essere, anche nei prossimi dieci anni, una delle tre banche campioni d’Europa", evidenzia il ceo. Questo "si realizza anche attraverso la tecnologia", perché questa sarà un "fattore dominante sul mercato, anche per il valore di Borsa". La tecnologia inoltre rappresenta "il futuro e la forza di ogni azienda" e, nel caso di Intesa, "lo stiamo dimostrando con la valorizzazione delle persone che lavorano in banca e dei clienti".

Con Isybank "dimostriamo che in questo Paese siamo in grado di fare cose eccellenti a livello mondiale". Questa nuova banca è "un punto di forza indiscutibile per Intesa" ma lo è "anche per l’Italia". Operativa da oggi, Isybank è uno degli obiettivi del piano di impresa 2022-2025, di cui, "è uno dei pilastri", a cui vengono destinati oltre 650 milioni di euro. Il conto è attivo in tempo reale e si possono scegliere tre profili diversi.

Sono 400 gli specialisti dedicati alla nuova banca digitale, basata su una tecnologia all’avanguardia, nativa in cloud. Con Isybank, Intesa si allinea al mondo del Fintech. Ma, a differenza della "maggior parte delle challenging banks che ha un’offerta di prodotti limitata, budget limitato e un limitato livello di resilienza finanziaria", Intesa "ha sia un’eccellente esperienza digitale sia le caratteristiche di eccellenza di una grande banca in termini di resilienza finanziaria, scala, base utenti, e ampiezza dell’offerta", sostiene Paul Taylor, fondatore e ceo di Thought Machine.

Roberto Canali