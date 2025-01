Arriva Btp Più, il titolo per le famiglie. Primo retail con rimborso anticipato

Arriva il nuovo titolo di Stato pensato per le famiglie. Si chiama Btp Più, ha una durata di otto anni e offre a chi lo compra nella settimana dell’emissione un’opzione di uscita anticipata, con rimborso integrale del capitale investito dopo quattro anni. Un incentivo in più che il Tesoro offre ai risparmiatori per invogliarli a sottoscrivere un‘emissione più lunga, dopo i maxi-collocamenti dello scorso anno dei Btp Valore, la cui durata era stata via via allungata fino a sei anni. Chi la sfrutterà, però, non vivrà la fase più ricca del titolo, che in base al meccanismo “step up“ vedrà crescere il rendimento proprio dopo quattro anni.

L’emissione avverrà da lunedì 17 febbraio alle 13 di venerdì 21 febbraio ed è riservata ai piccoli risparmiatori attraverso l‘home banking o rivolgendosi alla banca o all‘ufficio postale, per lotti minimi da mille euro. Prevede cedole fisse pagate ogni tre mesi, una tassazione agevolata al 12,5% con esenzione dalle imposte di successione e con concorso all‘esclusione dal calcolo Isee fino a 50mila euro investiti in titoli di Stato. Tutte caratteristiche che rappresentano un buon richiamo ad affidarsi al debito italiano, che continua a pagare i rendimenti più alti di tutta l‘area euro.

La novità di questa emissione è la possibilità per gli investitori di richiedere il rimborso anticipato del capitale alla fine del quarto anno, recuperando interamente l’ammontare investito o la quota parte che si desidera svincolare sempre per lotti minimi di mille euro. La facoltà di rimborso anticipato, tuttavia, è prevista solo per chi acquista il titolo nel periodo iniziale di collocamento mantenendolo ininterrottamente fino alla data di esercizio della facoltà del rimborso anticipato.

Secondo quanto comunicato dal Tesoro, la facoltà di rimborso potrà essere esercitata dando una comunicazione alla banca o all’ufficio postale nel corso dell’apposita finestra temporale che sarà resa nota dal Mef a gennaio 2029 e già indicata nella scheda informativa del titolo. Il capitale sottoscritto è comunque "garantito alla scadenza finale degli otto anni per gli investitori che non avranno esercitato tale facoltà". Allo stesso modo il titolo potrà essere sempre ceduto interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli, alle condizioni di mercato.

Il Btp Più viene acquistato alla pari e senza commissioni durante i giorni di collocamento, fermi restando i costi di gestione del conto titoli o del trading online concordati con la propria banca. I tassi minimi garantiti nei primi quattro anni e nei successivi quattro, insieme al codice Isin che identifica il titolo, saranno comunicati venerdì 14 febbraio.