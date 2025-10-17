Armani, vince la continuità. Marsocci a capo del gruppo

Dopo l’uomo Giorgio Armani, per il gruppo che lui ha fondato e porta il suo nome inizia la stagione della continuità. La maison riparte da Giuseppe Marsocci (nella foto), nominato nuovo amministratore delegato del Gruppo Armani dal cda. Torinese, 61 anni, 35 di carriera nel lusso, 23 dei quali passati dentro la casa milanese, Marsocci è stato per anni l’uomo di fiducia del fondatore: discreto, leale, operativo, capace di tradurre la visione in impresa. Ora ne raccoglie l’eredità, nel momento più delicato della storia del marchio.

La nomina, proposta all’unanimità dalla Fondazione Armani e approvata dal cda presieduto da Leo Dell’Orco, con Silvana Armani vicepresidente, rappresenta la volontà di preservare l’identità del gruppo, non di reinventarla. "Giuseppe conosce ogni fibra dell’azienda e lo spirito che l’ha generata", ha dichiarato Dell’Orco. "La sua discrezione, la lealtà e lo spirito di squadra lo rendono la scelta più naturale per garantire continuità al percorso del fondatore". Nel suo primo intervento, Marsocci ha parlato con tono sobrio ma deciso: "È un incarico di straordinaria importanza. Armani non è solo una maison, è un’idea del mondo. Continueremo a portare avanti la sua visione di bellezza e sobrietà con coerenza e sensibilità, in un tempo che ha bisogno di entrambe".

Nei giorni precedenti alla decisione, voci di corridoio avevano fatto circolare anche i nomi di Marco Bizzarri, appena uscito dal gruppo Elisabetta Franchi, e di Francesca Bellettini di Saint Laurent e ora amministratrice delegata di Gucci. Ma la scelta è ricaduta su una figura interna, segnale chiaro della volontà di mantenere il controllo nel solco della tradizione. Nessuna rivoluzione: solo la certezza che lo spirito del fondatore resti la bussola dell’azienda.

Giuseppe Marsocci ha dichiarato: "L’obiettivo è sfidante, tanto più in un mercato del lusso in profonda riflessione su sé stesso, ma è raggiungibile grazie al fondamentale contributo di un team di eccellenti clienti, fornitori, partner ed appassionati collaboratori in tutto il mondo. Insieme faremo di tutto per perpetuare il modello di azienda del signor Armani e la sua idea di bellezza, e sapremo portarla avanti con coerenza e sensibilità, tenendo conto dei valori e delle aspettative di un mondo che cambia".

Marsocci ha iniziato la carriera nel gruppo torinese GFT, poi in Fila Sport, prima di entrare in Armani nel 2003.