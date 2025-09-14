Armani. Il rischio del domino

Roma, 14 settembre 2025 – Dopo il risiko bancario, quello della moda. La scomparsa di Giorgio Armani potrebbe innescare una nuova girandola di accordi, acquisizioni e alleanze in uno dei settori strategici della nostra economia, da tempo divenuto terra di conquista per i grandi gruppi internazionali. Per anni, lo stilista milanese ha rappresentato una sorta di "trincea" in difesa dell’italianità del lusso. Fino all’ultima mossa: il suo testamento, che affida l’azienda a un trust familiare con due possibili strade davanti a sé: cedere a un grande gruppo internazionale o quotarsi in Borsa. Per anni, Armani aveva costruito una diga contro francesi, sceicchi del Qatar e fondi cinesi. Ma ora gli scenari potrebbero cambiare, coinvolgendo nel risiko della moda anche altri marchi italiani che non solo hanno resistito agli assalti delle multinazionali straniere, ma che in alcuni casi – come Prada – hanno riportato in Italia brand come quello di Versace.

Giorgio Armani

La bandiera tricolore sventola ancora su marchi storici e affermati come Tod’s, Aeffe, Moncler, Brunello Cucinelli, Ferragamo, Diesel, solo per citarne alcuni. Il problema, però, restano le dimensioni. In altri Paesi, a partire dalla Francia, si sono creati dei veri e propri poli del lusso, colossi che — come nel caso di Lvmh — hanno raggiunto da soli un giro d’affari equivalente a quello di tutte le griffe italiane messe insieme.

Non a caso, la multinazionale francese che già in passato ha fatto shopping in Italia, e che controlla marchi come Louis Vuitton, Dior, Fendi e Bulgari, è indicata nel testamento di Armani come una delle candidate ad acquisire una prima quota del 15% dell’azienda. Per portare in Francia il gruppo Armani, la società guidata da Bernard Arnault dovrebbe sborsare circa 14 miliardi di euro. Una cifra alla sua portata, dal momento che è poco superiore al free cash flow che dovrebbe generare nel 2026. Ma è altrettanto evidente che, se dovesse cadere la trincea di Armani, altri marchi potrebbero finire nel mirino. Complici anche la difficile congiuntura economica e la spada di Damocle rappresentata dai dazi imposti da Trump.

Nel fashion italiano operano 53.000 aziende con circa 400.000 occupati. Tuttavia, il 2024 si è chiuso con una frenata: il fatturato totale si è fermato a 97,7 miliardi di euro, in calo del 3,5% rispetto ai 101,3 miliardi dell’anno precedente. È chiaro che, con questi numeri, i rapporti di forza risultano sbilanciati. A meno che, ovviamente, anche gli italiani non decidano di stringere alleanze e passare al contrattacco. Lo ha fatto, ad esempio, il gruppo Prada, che nel proprio portafoglio vanta firme come Miu Miu, Car Shoe, Church’s e Marchesi 1824, ed è quotato alla Borsa di Hong Kong. Potrebbe incontrare qualche difficoltà l’impero di Salvatore Ferragamo, ancora alla ricerca di un nuovo ceo e al centro, più volte, di rumors su possibili acquisizioni dall’estero.

Da considerare anche il caso di Ermenegildo Zegna, quotato alla Borsa di New York tramite una fusione con la Spac americana di Investindustrial. Senza dimenticare Remo Ruffini che, dopo aver rilevato Moncler, ha deciso di scommettere anche su Stone Island, ceduto dalla famiglia Rivetti nel 2021 per 1,15 miliardi di euro. Infine, EssilorLuxottica, con la famiglia Del Vecchio azionista di maggioranza tramite la finanziaria Delfin – una delle holding protagoniste peraltro del risiko bancario –, compare nel testamento di Armani anche per un possibile ruolo nel riassetto del Made in Italy della moda. Insomma, la partita si riapre. Ed è, forse, l’ultimo lascito di re Armani.