Aretè, l’azienda italiana delle previsioni sui mercati agroalimentari sbarca in Spagna

È sulla Spagna che punta, per la sua prima sede estera, Areté, l’azienda italiana leader nella modellistica per le previsioni sui mercati agroalimentari, che in questi anni di turbolenza e altissima volatilità dei prezzi è diventata il riferimento per molte tra le più importanti aziende del settore alimentare.

I numeri della crescita

Con un fatturato in crescita di oltre il 20% annuo negli ultimi 4 anni e oltre 150 grandi aziende del comparto agrifood all’attivo solo in Italia, Areté nell’ultimo decennio ha contribuito a rivoluzionare gli strumenti a disposizione dei compratori per gestire volatilità e rischi legati ai prezzi. Dai cereali a zucchero, cacao e caffè, passando per latte e derivati, oli vegetali, frutta secca e legumi, e ai più recenti allargamenti a energia e materiali da imballaggio, Areté fornisce previsioni e scenari su quasi 50 materie prime ad uso dell’industria e della distribuzione alimentare, oltre a rilevazioni in tempo reale su centinaia di altre referenze della filiera.

I mercati

Le variabili in campo sono tante e spaziano dal meteo alla logistica, senza mettere in secondo piano le tensioni geopolitiche, i conflitti bellici e gli sbalzi dei costi energetici. Il risultato è che si è assistito a oscillazioni di prezzi del tutto inedite per molti di questi mercati: basti pensare alle impennate di molti oli vegetali, schizzati di oltre il 200% nei pochi mesi immediatamente successivi allo scoppio della guerra in Ucraina, o al + 260% registrato nel listino del cacao tra metà 2023 e 2024. Ma non sono mancati neanche i crolli repentini a spiazzare alcuni operatori dell’industria, segnando cali a doppia cifra a fronte di approvvigionamenti fatti a prezzi altissimi per il timore di ulteriori rincari.

Le prospettive iberiche

La Spagna è la quarta potenza agroalimentare in Europa, con quasi 140 miliardi di fatturato di settore (che rappresenta circa il 3% del pil nazionale), 70 miliardi di valore dell’export – in crescita - e oltre 30mila imprese produttrici di alimenti e bevande. I punti di contatto con l’agroalimentare italiano sono molti, in particolare legati all’importanza dei prodotti mediterranei.

Le analisi

Ci sono modellistica e intelligenza artificiale alla base dei sistemi previsionali di Areté, ma anche analisti esperti, specializzati su ogni singolo mercato, in grado di interpretare i numeri e l’enorme quantità di variabili che influenzano i prezzi e di restituire alle aziende del settore previsioni e supporto strategico per ottimizzare le scelte di acquisto e di vendita. Una piattaforma online aggiornata in tempo reale consente di monitorare costantemente l’andamento dei prezzi e delle principali variabili di mercato. “I modelli consentono di avere visibilità sugli andamenti dei prezzi fino a 18 mesi in avanti – spiega Enrica Gentile, amministratore delegato di Areté -. Veniamo da oltre quattro anni di mercati estremamente complessi e volatili. Gli strumenti di monitoraggio e di previsione hanno consentito alle nostre aziende di non farsi trovare impreparate, di anticipare gli andamenti di mercato e di ridurre drasticamente l’impatto dei picchi di prezzo, preservando marginalità ma anche agevolando il dialogo e la contrattazione ai diversi livelli della filiera”.