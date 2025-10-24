Aprire le porte della finanza all’innovazione

L’innovazione poggia sulla finanza. La finanza non può essere solo bancocentrica. Sarebbe saggio concentrarsi anziché sugli extraprofitti – che non esistono – sulla crescita del Paese. Edoardo Narduzzi ha lanciato il sasso nello stagno. E indica una strada. Che valga la pena percorrerla lo dicono anche due ‘Occasional paper’ della Banca d’Italia. Il primo, di inizio ottobre, fa i raggi x alle Start up innovative dal 2010 al 2024, dividendole in due gruppi (le imprese innovative definite dallo Start up Act e quelle finanziate da venture capital) e mettendole a confronto, poi, con le nuove imprese non innovative. Risultato: le Start up innovative appartenenti a entrambi i gruppi – solo il 2,2 e lo 0,2% delle nuove imprese – destinano in ricerca e sviluppo almeno il 15% dei loro investimenti annuali e hanno una forza lavoro altamente qualificata. Ragione per cui "brevettano di più"; "sebbene inizialmente più piccole e meno redditizie, crescono più rapidamente rispetto alle altre Start up"; "mostrano un maggiore tasso di sopravvivenza nel breve periodo", ma "subiscono una selezione più severa nel lungo termine rispetto alle altre aziende". Il secondo studio – di aprile – analizza il venture capital in Italia: "Nel triennio 2021-23 gli investimenti nel mercato del venture capital italiano sono stati un quinto di quelli di Francia e Germania". Tre le ragioni del divario: 1) il numero di progetti innovativi è relativamente basso. 2) il settore dei fondi di venture capital è poco sviluppato. 3) le difficoltà nella fase di uscita dagli investimenti sono elevate. Secondo lo studio, il minor sviluppo è dipeso anche dallo scarso protagonismo degli investimenti pubblici. Qualcosa è cambiato dal 2019 con la nascita di Cdp Venture Capital e gli investimenti del Fondo nazionale per l’innovazione. Ora serve la consapevolezza che in questi ecosistemi vivono le uniche solide opportunità di crescita del Paese.