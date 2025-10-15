Startup, come richiedere investimenti diretti con ‘Applica Ora’ di Cdp

Roma, 14 ottobre 2025 - Da oggi diventare startup è questione di pochi clic. Con Cdp Venture Capital, società del gruppo Cassa depositi e prestiti che si occupa di imprese innovative, un’idea di business può trasformarsi in un progetto finanziato. Il nuovo strumento si chiama ‘Applica Ora’: una sezione del sito dedicata alle startup che permette di caricare la propria proposta in modo semplice e immediato. Gli aspiranti imprenditori possono presentare la loro idea compilando il modulo online e allegando un pitch del progetto. Se l’iniziativa convince il team di investimento della Sfr, si apre la possibilità di accedere a finanziamenti diretti o indiretti, entrando così nel percorso di crescita e sviluppo sostenuto Cdp. Ecco come funziona e come fare domanda.

Come funziona

Applica Ora è la nuova modalità diretta con cui startup e aspiranti imprenditori possono presentare il proprio progetto direttamente a Cdp Venture Capital. Il funzionamento è semplice: si compila un modulo online e si allega un pitch che sintetizzi l’idea, il modello di business e il potenziale di mercato. È possibile anche segnalare se la startup non è ancora costituita, grazie a un’apposita opzione pensata per chi si trova nella fase embrionale del progetto.

Quanto si può ottenere

Cdp Venture Capital non eroga semplici finanziamenti, ma investimenti diretti nel capitale delle startup. Gli importi destinati alle imprese in fase early stage possono arrivare fino a 50 milioni euro, indicativamente il massimo previsto per singolo progetto. Questa modalità consente di accompagnare la crescita delle startup nel tempo, condividendo rischi e opportunità come veri partner strategici.

Vantaggi

Rispetto ai bandi tradizionali, Applica Ora rappresenta un canale diretto e semplificato verso il principale investitore istituzionale italiano. Tutto avviene online, senza passaggi intermedi, e consente alle startup di entrare in contatto immediato con i team di investimento di Cdp Venture Capital. Partecipata al 70% da Cdp Equity e al 30% da Invitalia, la società offre non solo risorse economiche, ma anche visibilità, networking e accesso a un ecosistema strutturato che sostiene la crescita delle imprese innovative. Fondata nel 2020, Cdp Venture Capital è oggi il principale operatore di venture capital in Italia, con la missione di rafforzare l’infrastruttura nazionale dell’innovazione. Gestisce 15 fondi di investimento operativi, per un totale di 4,7 miliardi di euro, investendo sia direttamente nelle startup sia indirettamente in altri gestori di venture capital. Ogni fondo copre una fase diversa di sviluppo — dal pre-seed al late stage — e un preciso verticale di mercato, dalle tecnologie pulite alla mobilità, dalla sanità digitale al fintech. Tutti gli investimenti seguono logiche di sostenibilità economica, con l’obiettivo di attrarre capitali privati e consolidare un ecosistema innovativo di lungo periodo.

Requisiti

Possono accedere alla piattaforma startup e aspiranti imprenditori, anche non ancora formalmente costituiti, purché operino o intendano operare in uno dei settori strategici per la crescita nazionale, tra cui:

AI & Cybersecurity

Agrifoodtech

Spacetech

Healthcare & Lifescience

Cleantech

Industrytech

Infratech & Mobility

Fintech

Retail

Real Estate

Servizi alla persona

Non sono previsti limiti di età o di fatturato. L’obiettivo è appunto intercettare talento e innovazione in qualunque fase di sviluppo (dal pre-seed al late stage, come accennato) per rafforzare il tessuto industriale e tecnologico del Paese.

Come fare domanda

Per candidarsi basta collegarsi al sito ufficiale di Cdp Venture Capital, su questa pagina, e accedere alla sezione “Applica Ora”. Qui è necessario compilare il modulo con i dati richiesti. È inoltre necessario preparare e allegare un documento di pitch, un testo conciso e persuasivo, che presenti in modo chiaro il concept, il modello di business e il potenziale di mercato. Dopo aver compilato il modulo con i dati del progetto e allegato il pitch, la proposta viene inviata direttamente al team di valutazione. In caso di interesse, Cdp contatta i proponenti per approfondire la fattibilità dell’idea e valutare l’ingresso nel percorso di investimento.

Criteri di valutazione

Una volta presentati, i progetti vengono indirizzati ai responsabili dei fondi di investimento competenti per settore e stadio di sviluppo, esaminati attentamente e, successivamente, le startup ricevono un riscontro diretto con eventuali indicazioni sui passaggi successivi. Esistono alcuni settori strategici di investimento preferenziali da Piano Industriale che sono: Healthcare & LifeScience, SpaceTech, CleanTech, IndustryTech, InfraTech & Mobility, AgriTech e FoodTech, AI & Cybersecurity. Ad ogni modo, i criteri principali di valutazione includono il potenziale del prodotto o servizio, la capacità di scalabilità sul mercato, il grado di innovazione e il valore del team. Chiaro che un pitch è completo ed esaustivo aumenta le possibilità di successo.