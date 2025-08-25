Apple guarda a Google Gemini per il futuro di Siri

Cupertino, 25 agosto 2025 – Apple è al lavoro sul più grande rinnovamento di Siri dalla sua nascita, nel 2010. Ma quale cervello, o per meglio dire motore, avrà? La scelta del nuovo sistema di intelligenza artificiale che guiderà l’assistente vocale di Cupertino non è ancora stata presa ed è tutt’altro che un dettaglio. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni riportate da Bloomberg il gruppo della mela morsicata sarebbe in trattative con Google per utilizzare Gemini, il modello linguistico sviluppato dal colosso di Mountain View, come base per la prossima generazione dell’assistente vocale. Ecco cosa sappiamo al momento.

Una versione personalizzata di Gemini per Apple?

Il progetto di rinnovamento si inserisce nel più ampio piano ‘Apple Intelligence’ annunciato lo scorso giugno, potrebbe vedere la luce non prima del 2026. L’idea sarebbe quella di adottare una versione personalizzata di Gemini, in grado di funzionare direttamente sui server Apple e garantire maggiore privacy e sicurezza ai propri utenti. Negli ultimi mesi Apple ha valutato diverse strade: da un lato la creazione di un modello proprietario (nome in codice “Linwood”), dall’altro l’ipotesi di affidarsi a tecnologie esterne: oltre a Google, l’azienda avrebbe sondato anche OpenAI, con il suo ChatGPT, e Anthropic con il sistema ‘Claude’.

L’alleanza strategica tra Apple e Google

L’eventuale accordo con Google non rappresenterebbe una prima assoluta: già oggi il motore di ricerca di Mountain View è integrato su iPhone come default, a fronte di uno dei contratti più remunerativi della Silicon Valley. La possibile estensione della collaborazione al campo dell’AI potrebbe quindi consolidare ulteriormente un’alleanza strategica. Secondo analisti del settore, la scelta di Apple di guardare all’esterno non va letta necessariamente come un segnale di debolezza. Negli ultimi mesi anche altre Big Tech hanno ridimensionato i loro investimenti in progetti di AI generativa, dopo un boom che ha fatto lievitare valutazioni e aspettative. Per Cupertino, l’obiettivo principale resta mantenere Siri competitiva rispetto ad assistenti sempre più avanzati, senza rinunciare ai propri standard di qualità e tutela della privacy.

Le ‘ombre’ su questa possibile collaborazione

In attesa di una decisione definitiva, resta quindi aperta la partita per il ‘nuovo cervello’ dell’assistente vocale di Apple: un passo che potrebbe ridisegnare non solo il futuro di Siri, ma anche gli equilibri del mercato dell’intelligenza artificiale anche se c’è già chi adombra che una partnership così stretta tra Apple e Google potrebbe attirare l’attenzione delle autorità antitrust. Una collaborazione così stretta potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di entrambi, limitando lo spazio competitivo per terzi attori. Come detto, Google paga miliardi ad Apple per essere il motore di ricerca predefinito su Safari/iOS: un accordo che è già sotto indagine antitrust negli Stati Uniti e in Europa, perché considerato una barriera all’ingresso per concorrenti.