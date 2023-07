Apple da record: vale 3000 miliardi

Apple vola a 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Cupertino vale ora quanto il pil della Francia e quanto Alphabet e Amazon messe insieme. La sua rivale più vicina è Microsoft che, comunque, vale 500 miliardi di meno. I titoli di Apple hanno aperto in rialzo dell’1% a Wall Street correndo a 191,42 dollari per azione, e consentendo al colosso di raggiungere nuovamente quota 3.000 miliardi, già toccata nel 2022 ma poi rapidamente persa con la guerra in Ucraina e la frenata dei mercati finanziari. Se lo scorso anno si è rivelato difficile, da gennaio di quest’anno le azioni Apple sono salite del 45% sulla scia dell’ottimismo per le prospettive della società e per l’iPhone.