Cupertino (Usa), 16 dicembre 2021 - Sarebbero dovuti tornare in ufficio, in presenza, l'1 febbraio 2022. Molti nell'avveniristica sede, Apple park, di Cupertino. E invece non sarà così. Il Covid e il timore di un aumento dei contagi anche in Usa, ora legata soprattutto alla diffusione a livello mondiale della variante Omicron, ha costretto il colosso mondiale della tecnologia a rivedere i propri piani.

Apple ha infatti posticipato a "data da destinarsi" il rientro in ufficio in presenza dei propri dipendenti a causa dell'aumento dei casi di Covid che si sta registrando in diverse zone degli Stati Uniti.

A riportare la notizia è l'agenzia Bloomberg che cita una comunicazione mail ai dipendenti dell'amministratore delegato Tim Cook.

Ma non solo. Apple ha anche informato che fornirà ai dipendenti 1.000 dollari ciascuno (una sorta di bonus) per far fronte alle necessità del lavoro da casa (acquisto di materiali e tecnologia necessari a lavorare bene da remoto). Il rientro in ufficio era inizialmente previsto l'1 febbraio.

Ma anche una volta finita l'emergenza legata alla pandemia Apple non avrebbe in mente un rientro al 100% in presenza. Come molte aziende, e non solo del mondo della tecnologia, l'azienda di Cupertino starebbe studiando un sistema misto di lavoro con giorni di presenza in ufficio e altri in smat.