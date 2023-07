Api e pannelli solari: la rivoluzione di Manzano si chiama parco agrivoltaico

Udine, 24 luglio 2023 – Api e pannelli fotovoltaici. Un mix a Manzano, un piccolo comune in provincia di Udine, hanno deciso di tentare. Il progetto è di Renantis, un gruppo italiano di energie rinnovabili, e l’idea è sperimentare con l’aiuto della comunità locale un impianto agrivoltaico. Le persone che vivono in zona possono decidere di trasformarsi in investitori. Da qualche settimana è stata infatti lanciata una campagna di lending crowdfunding per finanziare il progetto, che offre ai cittadini residenti nell’area dell’impianto di partecipare al finanziamento della transizione

energetica, ricavando un tasso d’interesse fino al 6,5%.

Le api nella produzione delle rinnovabili

Il progetto punta ad affiancare la produzione energetica con l’allevamento delle api. Per farlo davvero ci sarà un’azienda locale che gestirà tutta la parte agricola e godrà a titolo gratuito dei frutti derivati dall’attività come il miele e altri prodotti. L’area ospiterà un centinaio di arnie, un prato probiota, 208 olivi e 3000 piante autoctone e il terreno sarà coltivato per più dell’85% (mentre il resto sarà occupato dai pannelli). L’obiettivo è dare vita ad una vera e propria oasi eologica per sostenere il ruolo chiave delle api nel mantenimento dell’ecosistema naturale.

I cittadini diventano investitori

Oltre alle api, la novità del progetto consiste anche nella campagna di lending crowdfunding. Di fatto un sistema di prestito remunerato tra privati che permette ai singoli cittadini del Friuli Venezia Giulia di investire importi tra i 200 e i 10 mila euro e di ricavarci sopra un interesse. In questo caso i residenti di Manzano e dei comuni vicini potranno contare su un tasso di interesse annuo del 6,5% per un periodo di 36 mesi, mentre i residenti in Regione potranno contare su un 5,5%. Si tratta di un tasso di interesse stabilito a priori, e non collegato all’effettiva rendita dell’impianto che verrà costruito. Dopo tre anni, l’importo investito dai cittadini verrà totalmente restituito. Si tratta di un sistema già sperimentato da Renantis in Sicilia, a Landolina, Scicli, nell’ottobre 2021, e in Friuli Venezia-Giulia, a Terzo d’Aquileia, nell’aprile 2023. In 60 giorni, le due campagne di crowdfunding, indirizzate agli abitanti della zona, hanno raccolto rispettivamente 178.861 euro da un totale di 68 investitori e 151.513 euro da un totale di 57 investitori. E non solo: per formare i cittadini Renantis ha avviato anche una scuola di introduzione alle energie rinnovabili, all’interno dell’Università di Udine, ed ha garantito la partecipazione gratutita a tutti i residenti nei comuni interessati dai suoi pannelli fotovoltaici.

Il parco agrivoltaico

I lavori del nuovo parco inizieranno nell’autunno 2023 e si svilupperà su un terreno di 15 ettari. Avrà una potenza installata di 8,16 megawatt, per un investimento complessivo stimato in circa 8 milioni di euro. Una volta in esercizio, l’impianto produrrà circa 12 gigawattora di energia all’anno, equivalente al consumo di oltre 4mila famiglie.