Antinori fa shopping in Napa Valley: acquisita prestigiosa cantina californiana

Firenze, 10 maggio 2023 – Solo qualche mese fa, la loro cantina nel Chianti classico ha ottenuto il riconoscimento più alto della World’s best vineyards, l’ambita classifica delle eccellenze dell'enoturismo mondiale, che raccoglie le cantine più belle e suggestive da tutto il mondo, quelle da visitare almeno una volta nella vita. Antinori, autentica icona della storia enoica italiana, è uno di quei nomi capaci di tenere alto il prestigio del ‘made in Italy’ nel mondo: a confermarlo, la recente acquisizione di Stag's Leap Wine Cellars, la più grande cantina nell'area Pacifica nord-occidentale e tra le migliori aziende negli Stati Uniti per la produzione di vini premium. La collaborazione tra l’azienda vinicola della famiglia Antinori – attualmente guidata dal presidente onorario Piero assieme alla figlia Albiera – e l’azienda americana, con il suo vigneto da 300 acri nel cuore della mitica Napa Valley, in California, durava da 16 anni. Era il 2007, infatti, quando i Marchesi Antinori entrarono in azienda con il 15% delle quote. Ora l’acquisizione totale (financial advisor Mediobanca): il cambiamento della proprietà sarà effettivo entro la fine di giugno.

“Ci sono poche opportunità come questa, nel corso di un’intera vita, in cui una realtà importante e storica come Stag's Leap sia disponibile. Devo ringraziare Ste Michelle Wine Estates per l'occasione che ci è stata data”, dice Piero Antinori. “È fonte di orgoglio per me e la mia famiglia poter confermare la promessa fatta 16 anni fa al mio amico Warren Winiarski (fondatore, nel 1970, dell’azienda vinicola che, grazie ai tanti premi conseguiti negli anni, ha contribuito a far conoscere la qualità dei vini californiani nel mondo, ndr): preservare l'eredità e i valori di un'azienda così prestigiosa come Stag's Leap Wine Cellars”.

“È stato un onore essere partner della famiglia Antinori e continuare con successo l'incredibile storia di Stag's Leap Wine Cellars. Auguriamo il meglio alla famiglia Antinori per proseguire questo percorso in futuro - dice Shawn Conway, amministratore delegato di Ste. Michelle Wine Estates - Le nostre radici, dalla nostra fondazione, si trovano nell'area Pacifica nord-occidentale americana, ed è lì che risiede l’avvenire della nostra azienda. Questa mossa ci consente di concentrare meglio le nostre energie e risorse sulle parti del nostro business con il maggior potenziale di crescita”.

Stag’s Leap produce circa 1,5 milioni di bottiglie e fattura circa 80 milioni di dollari. Dal 1973 il suo vino Svl (un Cabernet Sauvignon che, nel 1973, sbaragliò la concorrenza di celebri Bordeaux in una sfida fra vini californiani e francesi) è esposto come uno degli oggetti che hanno fatto l’America allo Smithsonian’s national Museum of American History. Il colpo messo a segno da Antinori è un ottimo risultato per l’intero comparto vinicolo nazionale: forte dei numeri da record dell’export nel 2022 (circa 8 miliardi di euro, su un totale di 59 miliardi di valore dell’export agroalimentare), l’Italia parte alla conquista delle eccellenze disseminate nel mondo.