Milano, 29 Luglio 2025 – I professionisti italiani soffrono di ‘ansia da ferie’ seppur in misura più contenuta rispetto ai colleghi europei. Anche in Italia il rientro dalle ferie si accompagna a un certo disagio: il 45% dei professionisti ammette di provare ansia al ritorno in ufficio. Una percentuale comunque rilevante, seppur distante dai livelli ben più alti registrati nel Regno Unito (78%), in Francia (64%) e in Spagna (63%).

In tutti e quattro i Paesi emerge un dato unanime: i professionisti riescono a rilassarsi più facilmente durante le ferie quando anche i membri del proprio team sono assenti. Secondo il report State of the Global Workplace 2025 di Gallup, solo il 13% dei professionisti europei si dichiara realmente coinvolto nel proprio lavoro – un dato già inferiore alla media globale del 21%. I livelli di engagement risultano ancora più bassi in diversi Paesi chiave: Regno Unito (10%), Francia (8%), Spagna (9%) e Italia (10%). Quest’ultima registra una leggera crescita rispetto agli anni precedenti, ma resta comunque tra i fanalini di coda in Europa, segno che il benessere e la motivazione sul lavoro rimangono sfide cruciali. Chris Eldridge, CEO di Robert Walters UK&I, commenta: “L’ansia legata al rientro dalle ferie, oltre a rappresentare un rischio per tassi di engagement già storicamente bassi, potrebbe avere un impatto significativo anche sulla produttività nei luoghi di lavoro in tutta Europa”.

L’ansia che segna la fine delle ferie

I dati raccolti da Robert Walters evidenziano come l’ansia da rientro sia un’esperienza comune. Ancora più preoccupante è il fatto che solo il 15% dei professionisti britannici dichiara di sentirsi riposato e pronto a riprendere il lavoro dopo una lunga vacanza, una tendenza che si conferma anche in Francia (22%), in Spagna (25%) e in Italia (17%). Chris Eldridge, Ceo di Robert Walters UK&I, commenta: “Ci sono molteplici fattori che scatenano l’ansia al rientro, come la paura di essere rimasti indietro su progetti importanti, essersi persi aggiornamenti rilevanti o ricevere carichi di lavoro eccessivi. Tuttavia, le ferie dovrebbero rappresentare un momento di pausa e rigenerazione non una fonte aggiuntiva di stress”.

Dal Fomo al Fofb

Nasce così il fenomeno del Fofb – Fear of Falling Behind, la paura di rimanere indietro, sempre più presente nei luoghi di lavoro. In maniera netta, i professionisti di Regno Unito (67%), Francia (61%), Spagna (44%) e Italia (60%) affermano di riuscire a rilassarsi davvero solo quando anche il resto del team è in ferie. Secondo una ricerca di NatWest, nel 2024 il 45% dei lavoratori britannici non ha usufruito di tutte le ferie disponibili. Tendenze come il ‘guilt-tripping’ (far sentire in colpa) portano alcuni professionisti a rinunciare a prenotare le ferie per timore di apparire poco impegnati rispetto ai colleghi. Chris Eldridge, Ceo di Robert Walters UK&I, commenta: “Alcuni professionisti non solo controllano la casella di posta durante le ferie, ma arrivano addirittura a rimandare la prenotazione delle vacanze per paura dell’impatto che potrebbe avere sulla loro reputazione in azienda”.

Ferie collettive: una possibile soluzione

In molti Paesi europei come Italia Spagna e Francia, le aziende chiudono durante parte dei mesi estivi, soprattutto in agosto. Le cosiddette ‘chiusure estive’ sono spesso legate alle alte temperature, alla manutenzione programmata o alla concentrazione dei periodi di ferie. Il 60% dei professionisti francesi ritiene che queste chiusure aziendali aiutino a sfruttare meglio le ferie, contro appena il 20% degli spagnoli e il 32% degli italiani soddisfatti dell’approccio adottato dai loro datori di lavoro. Nel Regno Unito, il 45% dei professionisti vorrebbe sperimentare periodi di ferie collettive in azienda, ma il 54% dei datori di lavoro si dice contrario, ritenendoli troppo costosi o dannosi per la produttività.

Un equilibrio tra produttività e flessibilità

In Francia, il 45% dei professionisti considera i periodi di pausa condivisi un elemento chiave delle chiusure estive, mentre il 23% ne apprezza soprattutto il beneficio in termini di riduzione dello stress e possibilità di staccare completamente, un’opinione condivisa anche da un quarto dei lavoratori spagnoli. In Italia, il 60% dei professionisti afferma di riuscire a rilassarsi più facilmente durante le ferie quando anche altri membri del team sono assenti, sebbene solo il 13% riconosca un impatto concreto sulla riduzione dello stress. Ulteriori ricerche di Robert Walters dimostrano che la possibilità di disconnettersi completamente dal lavoro è essenziale per mantenere un buon equilibrio tra vita privata e lavorativa, ma anche per garantire buoni livelli di produttività. Chris Eldridge, Ceo di Robert Walters UK&I, sottolinea: “Le aziende che vogliono migliorare la produttività devono porsi la domanda: come posso aiutare i miei collaboratori a sfruttare al meglio il periodo di ferie? Il rientro sarà tanto più efficace quanto più riposati saranno i dipendenti”.

Nonostante i vantaggi percepiti, il 68% dei professionisti spagnoli ritiene che l’approccio attuale alle chiusure estive necessiti di maggiore flessibilità, una preoccupazione condivisa anche dal 39% dei lavoratori francesi e dal 53% dei lavoratori italiani. Nel Regno Unito, il 51% dei professionisti teme che le chiusure collettive possano limitare la flessibilità personale. Curiosamente, più della metà dei professionisti spagnoli dichiara di non riscontrare benefici concreti dalle chiusure estive, una percezione condivisa anche dal 34% dei lavoratori italiani. Chris Eldridge, Ceo di Robert Walters UK&I, conclude: “In definitiva, non esiste un’unica soluzione valida per tutti. Le politiche relative alle ferie devono essere adattate alle esigenze specifiche delle diverse realtà aziendali e locali, puntando a tutelare il benessere, l’engagement e la produttività delle persone. Le aziende devono andare oltre il concetto di chiusura estiva o ferie flessibili. Le attività non si fermano mai del tutto, e quindi è fondamentale rafforzare la cultura del diritto alla disconnessione, valorizzandola come parte integrante dell’identità organizzativa”.

I sei consigli per godere al meglio le ferie

I consigli di Chris Eldridge, Ceo di Robert Walters UK&I, per aiutare i team a sfruttare al meglio le ferie:

Comunicazione sì, paragoni no: Incoraggiare la condivisione dei calendari ferie tra colleghi, ricordando che il numero di giorni di ferie usufruiti non è indice di impegno o competenza. Politiche di ferie flessibili: Offrire soluzioni adattabili alle esigenze individuali. Se una chiusura estiva non è compatibile per alcuni, prevedere la possibilità di lavorare da remoto durante quel periodo. Handover obbligatorio: Richiedere un passaggio di consegne strutturato prima dell’inizio delle ferie, per evitare la necessità di interventi durante la pausa. Supportare l’uso dell’out-of-office: Una volta impostato il messaggio di assenza, è utile indicare chiaramente un referente per eventuali urgenze, in modo da evitare distrazioni. Liste di attività pre-ferie: Invitare i collaboratori a stilare una to-do list dettagliata prima delle ferie, per facilitare il rientro e la gestione del carico di lavoro. Promuovere la cultura del diritto alla disconnessione: Creare un contesto organizzativo che valorizzi il diritto a staccare davvero, per garantire team più riposati, motivati e coinvolti al rientro.