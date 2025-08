Anima spinge l’utile di Banco Bpm. Primo semestre, record 1,21 miliardi

Il risiko bancario si gioca tra i palazzi della politica e i vertici finanziari, dove alleanze e rotture riscrivono ogni giorno il destino del sistema del credito italiano. La quota di Crédit Agricole in Banco Bpm arriva al 20,1%, dopo aver rilevato uno 0,3% in derivati tramite un contratto derivato ’total return swap’. La banca transalpina è in attesa del via libera della Bce, cui si è rivolta per superare la soglia del 20%. Il ruolo dei francesi passa così in primo piano sul mercato italiano del credito. Intanto Banco Bpm chiude il primo semestre dell’anno con un utile netto record di 1,21 miliardi di euro, in crescita del 62%. Risultati che secondo Bpm hanno beneficiato del "contributo significativo di Anima", consolidata per la prima volta nel trimestre.

Il Ceo di Bpm, Giuseppe Castagna, conferma che aspetta di "vedere dopo il primo round" del risiko bancario "quella che sarà la situazione" del sistema ma "abbiamo già qualcosa che può mostrarci la via" e cioè la partecipazione del 9% in Mps e l’ascesa di Crédit Agricole nel suo azionariato. Si è conclusa con un nulla di fatto invece l’offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit nei confronti dell’istituto milanese. L’offerta è stata ritirata in quanto la condizione relativa all’autorizzazione golden power non è stata soddisfatta. Il vertice di Gae Aulenti ha motivato la decisione per "la continua incertezza" sull’applicazione delle prescrizioni del golden power. Una carta, quella del golden power, calata dall’esecutivo che ha bloccato di fatto l’ops di Unicredit su Banco Bpm. Dal canto suo, UniCredit è impegnato anche sul fronte tedesco. Malgrado l’opposizione di Berlino, Orcel non intende abbandonare l’investimento in Commerzbank. Il governo tedesco continua a respingere l’operazione, ma l’Istituto di Gae Aulenti punta all’aumento della quota al 30%.

Certo è che la partita più attesa vede in campo l’offerta di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca, lanciata il 14 luglio. La soglia minima è fissata al 35% del capitale, ma l’obiettivo è quello di raggiungere almeno il 67% del capitale così da garantire un controllo di fatto sulla società e ottenere sinergie e benefici. Con l’operazione, Mps punta a un progetto innovativo, e l’obiettivo resta la realizzazione di un terzo polo nel sistema bancario. Il ceo di Mediobanca Alberto Nagel, si difende dall’attacco, definendo l’offerta di Mps "insufficiente dal punto di vista finanziario".

Tuttavia, anche l’istituto di Piazzetta Cuccia resta in standby almeno fino al 25 settembre: questa volta l’ops è su Banca Generali. Il Leone di Trieste è in fase di revisione e i vertici di Mediobanca si attendono un riscontro entro oggi. Secondo il vertice di Mediobanca l’unione con Banca Generali "ci permetterebbe di diventare un leader europeo". Nagel ha ribadito anche un’altra richiesta: una risposta per tempo così che l’offerta per Banca Generali "possa essere sul tavolo prima che quella di Mps si chiuda". Il 25 luglio Bper Banca ha concluso con successo l’Opas sulla Popolare di Sondrio, salendo all’80,69 % del capitale e puntando all’incorporazione, senza delisting. L’operazione, da 4,3 miliardi, consolida il ruolo di Bper come grande gruppo italiano. Intanto, il cda della Popolare di Sondrio ha preso atto delle dimissioni di tutti i consiglieri, tranne il vicepresidente Stoppani, con effetto dal rinnovo in assemblea. La continuità operativa resta garantita fino al 15 settembre, quando i soci decideranno sul nuovo board.